En un clima convulsionado por la baja de Lamine Yamal y las internas entre el Barcelona y la Federación Española, un integrante de la “Roja” logró robarse las miradas con una promesa tan curiosa como arriesgada. El protagonista, famoso por su frondosa melena y su estilo inconfundible, sorprendió al confesar qué haría si España logra levantar la Copa del Mundo en 2026.

Durante una divertida entrevista, el defensor del Chelsea fue desafiado a imaginar qué cambio de look se haría en caso de conquistar el título. Sin dudar demasiado, lanzó: “Buah, buena presión… Se podría optar a todo, no lo diría muy alto porque luego pasa. El tinte rojo dio suerte”.

Pero la frase que dejó a todos sin palabras llegó después: “Ahora cambiaría de tinte, pero quizá me haría una rapadita. Lo dejamos en quedarme calvo”. Una promesa tan extrema como impensada, considerando que una de sus marcas registradas es justamente su abundante cabellera.

El autor de la curiosa apuesta no es otro que Marc Cucurella, el lateral izquierdo de la selección española, que ya había sorprendido al teñirse el pelo de rojo tras la conquista de la Eurocopa 2024.

En el mismo ida y vuelta, el futbolista confesó que “se le da mal estar relajado”, que si no fuera jugador sería “bombero”, y que la canción que más escuchó en 2025 fue “La Morocha”, del argentino Luck Ra.