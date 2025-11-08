El Rockefeller Center, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, será la sede del Fan Village oficial de la Copa del Mundo 2026 para la sede compartida entre Nueva York y Nueva Jersey. Entre el 4 y el 19 de julio, el espacio ofrecerá una amplia gama de experiencias gratuitas para los hinchas, incluyendo transmisiones en pantalla gigante, juegos interactivos y actividades culturales.

Uno de los grandes atractivos será la transformación de la tradicional pista de hielo “The Rink” en una cancha de fútbol, donde los visitantes podrán participar en desafíos y exhibiciones. Además, se espera la presencia de marcas globales con activaciones especiales, generando un entorno que combine deporte, entretenimiento y turismo.

Mientras tanto, el resto de las instalaciones del Rockefeller Center, como el mirador “Top of the Rock”, permanecerán abiertas al público de manera paga, integrando el espíritu mundialista con la oferta cultural y turística de la ciudad.