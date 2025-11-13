No todas las selecciones pueden tomarse un avión privado para jugar amistosos millonarios en fecha FIFA con el pasaje al Mundial asegurado, en Europa están en juego las Eliminatorias de la UEFA y Noruega está a punto de dar otro gran golpe de la mano de Erling Haaland.

Por el Grupo I del camino a la Copa del Mundo del 2026, el combinado nórdico goleó a Estonia 4 a 1 con dos del Androide que juega en el Manchester City y el otro par de Alexander Sorloth, el 9 del equipo de Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

La victoria no sólo vale 3 puntos, sino que se multiplica en valor por la diferencia de gol que se sigue ampliando. En este momento, además de las 6 unidades, Noruega estableció una diferencia de tantos de +29, 19 por encima de los representantes del Calcio. Es cierto que Italia todavía debe completar su presentación ante la débil Moldavia, pero el poderío del líder de la zona es abrumador.

Los dirigidos por Gennaro Gattuso deben ganar en su visita al último del grupo por muchos goles y esperar el cruce con Noruega del próximo domingo como locales con la obligación de ganar, también por mucha diferencia.

Más allá que todos los partidos hay que jugarlos, la suerte de ambos parece echada y todo indica que Italia necesitará de un paso extra para asegurarse el regreso tras cuatro mundiales de ausencia. La crisis deportiva de un país como Italia en el fútbol es alarmante y la aparición de nuevos actores en la escena se lo ponen cada vez más complicado.

Números impresionantes

Con los dos que marcó esta tarde, Haaland llegó a los 14 tantos en 7 partidos. Es el máximo artillero de toda Europa en las presentes eliminatorias y quedó a un paso de cumplir otro gran sueño deportivo en su carrera profesional.

Además, por el ránking de Noruega en la nómina FIFA podría convertirse hasta en un rival de peligro para varios candidatos, incluso la Argentina que mañana se presentaría en Angola con Lionel Messi entre los titulares.