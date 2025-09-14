¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 14 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Clásico inglés

Manchester City le ganó 3-0 al United con un Haaland imparable en el clásico de la ciudad

Con un gol de Foden y un doblete del noruego, los Citizens se impusieron 3-0 y profundizan la crisis de los Diablos Rojos en la Premier League

Por Marcelo Figueroa
Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 18:23
PUBLICIDAD
El noruego Haaland festeja tras sellar la victoria del Manchester City en el clásico

Manchester City se impuso 3-0 a Manchester United en el clásico de la ciudad, en un partido dominado de principio a fin por los Citizens. El primer gol lo anotó Phil Foden a los 17 minutos, tras una excelente jugada colectiva que desarmó a la defensa rival y dejó al arquero Bayindir sin chances.

En la segunda mitad, Erling Haaland se convirtió en protagonista con un doblete que selló la goleada. Primero, a los 53 minutos, picó el balón sobre Bayindir para el 2-0, mostrando su capacidad de definición y lectura del juego.

Luego, a los 69 minutos, Haaland cerró el 3-0 con un remate cruzado imposible para el arquero, dejando al United sin reacción y asegurando una victoria contundente para los dirigidos por Pep Guardiola.

Con este resultado, City alcanza su tercera victoria consecutiva y refuerza su dominio sobre su clásico rival. Por su parte, Manchester United sigue en crisis, relegado al 14° puesto con apenas cuatro puntos, y deberá mejorar antes de enfrentar al Chelsea en la próxima jornada de la Premier League.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD