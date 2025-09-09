En los últimos partidos del parate por fecha FIFA, uno de los sucedos del día fueron los cinco goles de Erling Haaland en la tremenda goleada 11-1 de Noruega ante Moldavia. El centrodelantero del Manchester City tuvo una actuación descomunal en la que además sirvió dos asistencias para que los Vikingos se establezcan en la cima del Grupo I con 15 puntos y se acerquen un poco más al Mundial 2026. El Androide alcanzó además los 48 goles en 45 partidos jugando para su selección.

En un duelo que nunca tuvo equivalencias, Haaland arrancó como asistidor: a los cinco minutos le bajó una pelota a Felix Horn Myhre para que éste ponga el 1-0. A los 10 arrancó su cuenta goleadora aprovechando un error en el fondo moldavo para castigar de zurda. Los goles del '9' continuaron cayendo a los 35 y a los 43 minutos de ese primer tiempo, asistido por Martin Ødegaard (quien anotaría luego el 5-0 con el que se fueron al descanso).

El repaso iba a continuar en el Ullevaal Stadion y Haaland continuó ampliando su registro personal decretando de cabeza llegaría su póker y el 6-0 noruego. Desde ahí el partido tuvo un nuevo protagonista: a los 64 minutos, Thelo Aasgard entró desde el banco poseído por un espíritu goleador parecido al de su compañero e iba a marcar el séptimo, el octavo y el noveno a tan sólo 15 minutos de ingresar. La faena nórdica sólo fue interrumpida en el medio por un blooper entre el defensor Leo Østigaard y el arquero Ørjan Nyland que protagonizaron una desinteligencia que finalizó con el tanto en contra del central y el descuento de Moldavia.

Sin embargo, Noruega siguió alimentando el hambre de goles de un Haaland que, tras dejarle el penal a Aasgard para su hat-trick, decretó su quinto tanto en el encuentro a los 83 minutos tras mandar a la red un centro raso de Julian Ryerson. El undécimo y último tanto del encuentro fue obra, nuevamente, de un Aasgard que tampoco olvidará este partido. Goleada aplastante de los Vikingos y una pelota para cada goleador.

De esta manera, Noruega comanda el Grupo I con 15 puntos producto de ganar los cinco encuentros que jugó y encaminándose, a falta de tres encuentros, a lograr un puesto en el Mundial 2026, lo que significaría su reaparición luego de Francia 1998. Los escoltas son Italia e Israel, con 9, que por ahora están más cerca de pelear un lugar en el Repechaje que de alcanzar a los conducidos por Ståle Solbakken que esta tarde estuvieron indomables.