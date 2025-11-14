La cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa "Elías Moisés Gómez”, del Deportivo Rincón será escenario en la temporada 2026 de los partidos que el León del Norte oficie de local en el Torneo Federal A.

Así lo anunció la dirigencia de la institución neuquina, que de esta manera dejará de oficiar como local en el césped sintético del predio municipal de Ciudad Deportiva, tal como ocurrió en 2024 y este 2025.

El representante de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) volverá de esta manera a su reducto original, donde jugó su último partido en enero de 2024 cuando derrotó por 2 a 0 a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia en el partido de ida de la final del Torneo Regional Amateur 2023/2024 que terminó con victoria para el equipo que por entonces orientaba Marco González, que tenía como ayudante al mendocino Pablo Castro, que en las últimas horas fue confirmado como entrenador del elenco profesional para el 2026.

Vista aérea actual del predio del camping Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, cancha del Deportivo Rincón

Se supo que se agrandará las dimensiones de la cancha en 20 metros de largo, de cada lado, para que cuando la inspección de estadios del Consejo Federal haga la revisión el mismo sea habilitado.

En las próximas semanas, se anunciará la compra de la nueva carpeta de sintético, y las obras comenzarán antes de fin de año, para que el comienzo de la pretemporada que pueda llevar a cabo.