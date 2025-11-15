Una charla espontánea en el programa “Cinco minutos más”, de Vorterix, derivó en un momento inesperado cuando la streamer neuquina Guillermina Bianchi aseguró al aire que en la provincia “no hay equipos de fútbol”. La afirmación sorprendió a sus compañeros y rápidamente se viralizó entre los hinchas neuquinos, que expresaron su desconcierto y hasta cierta indignación en redes.

Bianchi, nacida en el barrio Santa Genoveva y actualmente radicada en Buenos Aires, construyó una sólida carrera en el mundo digital. Trabajó en Vorterix, formó parte de un programa con nominación a los premios Martín Fierro de Streaming y hoy se destaca en la comunicación online. El episodio ocurrió durante la emisión del ciclo que conduce junto a Mernuel y Santiago Baietti, que se emite lunes, miércoles y viernes de 17 a 19.

Durante una conversación casual, uno de sus compañeros le preguntó si Neuquén tenía equipos de fútbol, a lo que la streamer respondió: “No, no hay ninguno”. La reacción en el estudio fue inmediata. “¿Cuál es el equipo de Neuquén?”, insistieron, y Bianchi agregó: “No, ni idea”. La sorpresa creció cuando otro integrante del equipo preguntó: “¿Y los pibes que quieren jugar al fútbol, dónde van?”, a lo que la streamer contestó que “hay clubes chicos, pero no hay ninguna cancha así...”.

La neuquina la rompe en el programa “Cinco minutos más”, de Vorterix.

La charla siguió con otro comentario que encendió aún más el debate. Uno de los jóvenes mencionó a Cipolletti, club rionegrino ampliamente conocido en la región, y ella respondió: “Es otra provincia, igual Cipo y Neuquén estamos pegados”. Otro integrante del streaming cerró la secuencia afirmando: “Es verdad que no hay ningún equipo conocido de Neuquén”.

Incluso recordaron al neuquino Marcos “Huevo” Acuña, campeón del mundo y actual jugador de River Plate, aunque ninguno aclaró que es oriundo de Zapala.

El clip de la charla se difundió rápidamente y desató comentarios entre futboleros neuquinos. No solo reivindicaron a la Liga de Fútbol de Neuquén, que cuenta con numerosos clubes, sino también al Club Deportivo Rincón, que actualmente participa en el Torneo Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino y el máximo representante provincial a nivel nacional.

Asimismo, desde Río Negro no faltaron las cargadas de los hinchas de Cipolletti, único club que los panelistas parecían reconocer, lo que alimentó aún más la discusión en redes.