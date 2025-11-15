Eugenia “La China” Suárez volvió a ocupar el centro de la escena tras su paso por Otro Día Perdido, donde decidió hablar sin filtros después de los comentarios y especulaciones que circularon en los últimos días. Lejos de evitar los temas delicados, la actriz se permitió profundizar en un costado personal que raramente comparte y que, de inmediato, hizo ruido en el mundo del espectáculo.

La charla tomó un giro inesperado cuando Mario Pergolini le preguntó por Clara, el personaje que interpreta en Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva serie que desembarcará el 19 de noviembre en Disney+. En un clima distendido, surgió la duda de si La China Suárez compartía algo de la intensidad y del espíritu vengativo de la protagonista. La respuesta, rápida y sin rodeos, dejó a todos con la boca abierta.

“Debería empezar a vengarme un poco más, como Clara… Estoy con ganas de vengarme”, lanzó la China Suárez, provocando sorpresa en el estudio. Al repreguntarle si realmente se consideraba vengativa, Eugenia no vaciló: “En la vida real, sí”. Una frase tan directa como potente, que desde entonces generó todo tipo de análisis y comparaciones mediáticas, incluso involucrando a Wanda Nara, con quien mantiene un historial de cruces público.

Sin embargo, La China Suárez aclaró que no se trata de una venganza de estilo dramático ni impulsiva. No hay escenas de furia ni daños materiales detrás de sus palabras. “Pero no vengativa de ir y romperte un auto. Nunca rayé un auto”, sostuvo entre risas, dejando en claro que su temperamento no se expresa de manera violenta, sino desde otro lugar mucho más sutil.

La actriz profundizó en ese costado que, según confesó, a veces la mete en problemas: “Soy muy hiriente. No levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué es lo que… te va a doler”. Una declaración que dejó al equipo del programa en completo silencio, consciente de la fuerza de lo que acababa de admitir.

Eugenia explicó que su temperamento explosivo no aparece de inmediato, sino después de acumular silencios. “Soy impulsiva. Me callo, me callo, me callo… Desde muy chiquita he dejado pasar muchas cosas: el chistecito, todo”, contó, revelando un patrón que arrastra desde su infancia y que todavía hoy condiciona sus reacciones emocionales.

La China Suárez también comentó que muchos de esos estallidos están atravesados por el cansancio, el estrés y hasta por lo hormonal. “Hay días que me levanto cruzada, me está por venir, me caliento y agarro el teléfono”, admitió. Una sinceridad que, lejos de suavizar su imagen, reforzó la idea de una personalidad intensa, sensible y capaz de incomodar incluso a figuras como Wanda Nara, siempre atenta a cualquier movimiento en su entorno mediático.

Con esta confesión, la China Suárez no solo expuso una faceta poco conocida, sino que reavivó viejas tensiones y abrió un nuevo capítulo en su siempre mediática relación con el mundo del espectáculo.