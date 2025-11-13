Tras una reunión de la dirigencia con el cuerpo técnico encabezado por Pablo Castro, quedó confirmada la continuidad del entrenador al frente del plantel principal que en 2026 tendrá el desafío de mejorar el excelente Federal A de este año y jugará la Copa Argentina por segunda vez en la historia de la institución.

La Comisión Directiva señaló que “la continuidad es una apuesta a la estabilidad deportiva y al crecimiento institucional del club”. Con la confirmación del DT, el “León” comenzará en las próximas semanas la planificación de la pretemporada y el armado del nuevo plantel que afrontará los desafíos de un año cargado de competencia y expectativas.

Rincón llegó hasta los cuartos de final de la Reválida y fue quinto en el Nonagonal por el primer ascenso. Fue el mejor regional de la temporada y potenció muchos de sus nombres.

Deportivo Rincón deberá rearmar su plantel de la mano de Pablo Castro y ponerle fecha de inicio a la pretemporada 2026.

Inició el 2025 de la mano de Alejandro Abaurre, luego cambió por Duilio Botella y finalmente se quedó con Castro en el tramo decisivo de la competencia. Juntos, ahora comenzarán a delinear lo que viene que de manera extraoficial tendrá un presupuesto recargado, con apetencias de mejorar todo lo hecho hasta el momento. Se aguardará con expectativa, también, el rival del arranque para la próxima Copa Argentina con el deseo de obtener vidriera ante alguno de los grandes de la Liga Profesional.

Sigue el Federal A

Mientras tanto, se continúa definiendo el segundo a la Primera Nacional. La Reválida se encuentra en semifinales y el miércoles por la noche hubo una gran sorpresa en Pergamino por la goleada de Douglas Haig 5 a 0 sobre Olimpo de Bahía Blanca. Falta la revancha, pero la ventaja es amplia.

En Rafaela, el verdugo final de Rincón, 9 de Julio se impuso a Gimnasia de Chivilcoy 1 a 0. En esta llave la cosa parece mucho más complicada para ambos.