En el marco de la la realización este fin se semana de la 7° Copa de Clubes de atletismo nacional que se desarrollará en la pista de solado sintético de la Ciudad Deportiva de Neuquén capital, quedó inaugurado el recinto de los jueces. La obra, que tiene una extensión de nueve por siete metros, se ubica en la línea de meta y todo el paquete de photo finish y mesa de control de las diferentes pruebas que se realizan en pista estarán en ese sitio.

Con esta moderna construcción, que se concretó con un compuesto de base Coat (material que asegura una mayor durabilidad evitando la formación de grietas), la Federación Atlética Neuquina cuenta desde ahora con un nuevo espacio de seguridad y comodidad para para el resguardo de los materiales como así también para reunión y preparación de las autoridades de los torneos.

Se realizó gracias a los aportes del programa Clubes Sociales, que impulsa el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres en conjunto con la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana.

La secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, destacó que “esta obra es un paso fundamental para seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva de la provincia. Cada mejora en Ciudad Deportiva, gracias a la decisión de nuestro gobernador Rolando Figueroa y de la ministra Julieta Corroza, es una inversión en nuestros atletas, en el crecimiento del atletismo neuquino y en la construcción de espacios más seguros y profesionales para las competencias que recibimos”.

La pista, que fue inaugurada el 24 de noviembre de 2015, tiene una traza de 400 metros de extensión con ocho andariveles generales y diez en la recta principal. Es la tercera pista de atletismo de su tipo de la Patagonia, además de las existentes en Comodoro Rivadavia (Chubut) y en Santa Rosa (La Pampa). Tiene dos rectas opuestas para aprovechar las condiciones de viento para multiplicar las pruebas, en el caso de las competencias cortas de velocidad pura.

También prevé dos zonas de lanzamiento de jabalina, una doble corredera de salto en alto y una sola zona de lanzamiento y martillo. El rasgo distintivo de la nueva pista es que fue catalogada como "Clase 2", lo que la habilita como escenario de pruebas internacionales.

La pista neuquina fue escenario en la última década de Copa nacionales en diferentes categorías; Campeonatos Argentinos Masters, torneos Patagónicos como los Epade, Araucanía y Para-Araucania y en los últimos tres años recibió al Open Copar Internacional de la Patagonia de Paraatletismo.