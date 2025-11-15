Atractivo inicio de playoffs en el Prefederal de básquet

El Prefederal de básquet ya disputa su Playoffs buscando la definición, no solo el campeón, sino también clasificados a la Liga Federal 2026, y los descenso. El juego 1 de los cuartos de final quedó para los locales.

Al mejor de tres cotejos, y con serie de 1-1-1, los cuartos de final no arrojaron sorpresas en la primera jornada. Pacífico cumplió en el Viejo Ramírez ante Del Progreso por 104-72. Los parciales siempre fueron favorables para el decano, que se fue al descanso arriba 58-40.

Ahora la serie se traslada al Gigante calle Maipú el domingo 20hs, si Pacífico gana se meterá a la Liga Federal y a Semifinales, en el caso de que el triunfo quede para los de Roca, el tercer cotejo se disputará nuevamente en Neuquén.

En La Caldera, un diezmado Independiente pudo superar a El Biguá y ganar el primer cotejo de la serie. Se impuso por 69-59 en un juego donde el rojo lo sacó a flote en la segunda mitad, tras igualar en la primera tapa en 31.

El domingo 20hs en El Nido se enfrentan por el segundo capítulo. El rojo está 1-0 arriba y biguá va por el empate para forzar el tercer juego.

Perfora ganó la ida en Palza- Foto El verde básquet

Por su parte en Plaza Huincul, Perfora fue contundente sobre Regina por 93-64. Tras un primer cuarto favorable para los rionegrinos, llegó un demoledor 33-10 para el verde, se fue al descanso 49-28, sentenciando el juego en la segunda mitad.

Ahora la serie se traslada a Regina, escenario siempre difícil para los visitantes, el domingo 20hs.

Los cuatro semifinalistas se reorganizarán por el orden que ocuparon en la tabla general y desde ahí conocer los cruces de Semifinal. Los perdedores seguir en competencia donde jugarán por permanencia. 5 y 6 se mantienen y lograrán plaza a Liga Federal, 7 jugará promoción con el subcampeón de la zona ascenso y 8vo desciende.