Sábado 15 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Deportes

Atractivo inicio de playoffs en el Prefederal de básquet

Se pusieron en marcha los cuartos de final, donde hubo triunfo de los locales en el juego 1. El domingo el segundo cotejo de las llaves.

Por Pablo Chagumil
Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 14:51
Paredes fue la gran figura del rojo, que tuvo las bajas importante de Oviedo y Veronesi - Foto Prensa Independiente

El Prefederal de básquet ya disputa su Playoffs buscando la definición, no solo el campeón, sino también clasificados a la Liga Federal 2026, y los descenso. El juego 1 de los cuartos de final quedó para los locales.

Al mejor de tres cotejos, y con serie de 1-1-1, los cuartos de final no arrojaron sorpresas en la primera jornada. Pacífico cumplió en el Viejo Ramírez ante Del Progreso por 104-72. Los parciales siempre fueron favorables para el decano, que se fue al descanso arriba 58-40.

Ahora la serie se traslada al Gigante calle Maipú el domingo 20hs, si Pacífico gana se meterá a la Liga Federal y a Semifinales, en el caso de que el triunfo quede para los de Roca, el tercer cotejo se disputará nuevamente en Neuquén.

En La Caldera, un diezmado Independiente pudo superar a El Biguá y ganar el primer cotejo de la serie. Se impuso por 69-59 en un juego donde el rojo lo sacó a flote en la segunda mitad, tras igualar en la primera tapa en 31.

El domingo 20hs en El Nido se enfrentan por el segundo capítulo. El rojo está 1-0 arriba y biguá va por el empate para forzar el tercer juego.

Perfora ganó la ida en Palza- Foto El verde básquet

Por su parte en Plaza Huincul, Perfora fue contundente sobre Regina por 93-64. Tras un primer cuarto favorable para los rionegrinos, llegó un demoledor 33-10 para el verde, se fue al descanso 49-28, sentenciando el juego en la segunda mitad.

Ahora la serie se traslada a Regina, escenario siempre difícil para los visitantes, el domingo 20hs.

Los cuatro semifinalistas se reorganizarán por el orden que ocuparon en la tabla general y desde ahí conocer los cruces de Semifinal. Los perdedores seguir en competencia donde jugarán por permanencia. 5 y 6 se mantienen y lograrán plaza a Liga Federal, 7 jugará promoción con el subcampeón de la zona ascenso y 8vo desciende.

