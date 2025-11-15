Guionado, para el infarto el capítulo final por la Permanencia, Aldosivi derrotó a San Martín de San Juan 4 a 2 en el partido interzonal destacado de la 16ª fecha del Torneo Clausura 2025 en la Liga Profesional. En el José María Minella, el Mundialista de La Feliz, los casi condenados a la segunda división revivieron deportivamente en el tramo final y llegan a estos 90 minutos apasionantes con las mismas urgencias.

Aplausos para ambos, para el triunfal Tiburón y el caído Santo por la espectacular definición por la Permanencia que entregaron en el mítico Mundialista de La Feliz. Sólo fue fútbol, sólo fue un segundo tiempo espectacular.

Las crónicas del partido se tornaron imposibles. La inmediatez de las redes sociales perdieron ante la repentización de los futbolistas porque el visitante comenzó a ganarlo a los 18 por intermedio del ingresado Sebastián Barrera, luego de la revisión del VAR por una posición adelantada inexistente que había cobrado el asistente.

Parecía entregado el local, que a los 30 revivió con la aparición ofensiva de la dupla central en el área rival. Yonathan Cabral se la bajó con la cabeza a Santiago Moya que remató para el empate. Dos minutos más tarde, la corrida de Franco Rami por la derecha terminó en una correcta definición.

Sin embargo, San Martín no se lo hizo sencillo, lo empató de penal a los 43 en los pies de Tomás Fernández y todo volcado al ataque porque sólo le servía ganar, dejó los espacios para el tercero de los marplatenses a los 44 en los pies de Justo Giani y en el noveno minuto de adición con la definición de Ayrton Preciado desde los doce pasos.

Con este resultado, Aldosivi se quedó en primera y condenó a su derrotado y Godoy Cruz que, tras 17 años, volverá a segunda división.

Acciones del segundo tiempo

45+9 Minutos del ST. Gol de Aldosivi. Preciado.

45 Minutos. Doble cambio en Aldosivi. Ingresaron Gonzalo Mottes por Giani y Tomás Kummer por Moya.

44 Minutos del ST. Gol de Aldosivi, Giani.

43 Minutos del ST. Gol de San Martín, Fernández de penal.

35 Minutos del ST. Doble cambio en San Martín. Ingresaron Juan Cavallaro por Tijanovich y Federico Anselmo por Recalde.

32 Minutos del ST. Gol de Aldosivi, Rami. El ingresado delantero corrió por la derecha y definió ante la salida de Borgogno. En una ráfaga, El Tiburón lo da vuelta y condena a San Martín para quedarse en primera división.

30 Minutos del ST. Gol de Aldosivi. Moya a la salida de una jugada con pelota parada. El marcador central tomó la pelota que bajó su compañero de zaga con la cabeza.

28 Minutos del ST. Cambio en San Martín. Ingresó Leonel Álvarez por González.

24 Minutos del ST. Doble cambio en Aldosivi. Ingresaron Ayrton Preciado por Guzmán y Agustín Palavecino por Serrago.

18 Minutos del ST. Gol de San Martín Barrera. Era el segundo gol anulado al visitante por posición adelantada. A instancias del VAR, se rectificó la decisión del juez de línea. El jugador que convierte está habilitado al momento de salir el pase.

15 Minutos del ST. Doble cambio en San Martín. Ingresaron Santiago Barrera por Puch y Sebastián Jaurena por Watson.

10 Minutos del ST. Gol de San Martín invalidado por posición adelantada de González. Fue a la salida de un tiro de esquina en forma de centro que cabeceó el Pulpo al fondo de la red. Correcto el asistente en levantar la bandera.

40 segundos del ST. Llegó Aldosivi. Desborde de Guzmán por la derecha, centro y cabezazo de Giani a las manos del arquero Borgogno.

18:10 comenzó el segundo tiempo. Cambio en Aldosivi, ingresó Franco Rami por De la Vega.Acciones del primer tiempo

Acciones del primer tiempo

34 Minutos. Todo es de San Martín. Remate de Watson desde afuera del área, salió apenas ancho.

23 Minutos. Se salva Aldosivi. Justo cuando Godoy Cruz lo empata en Mendoza contra Riestra, San Martín casi aprovecha la pelota parada. Espectacular atajada de Carranza ante el cabezazo de Pulpo González.

12 minutos. Los arcos son un destino lejano para los dos equipos. San Martín intenta jugarlo de igual a igual porque tiene que buscar la victoria, no tiene alternativa.

4 Minutos. Tiro libre a favor de San Martín. Remate de González desde 20 metros. Buena intervención de Carranza que la tiró al córner.

1 Minuto. El trámite inicial, todo lo que se imaginaba. Mucha gente en mitad de cancha y entrega física para estar cerca de las marcas. Fuerte viento que en este primer tiempo corre a favor del ataque del local.

17:02 comenzó el partido.

Formaciones

Aldosivi Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Justo Giani, Tiago Serrago; Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela; Sebastián Jaurena, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Gran marco de público en el Mundialista de Mar del Plata para el partido por la Permanencia en primera división.

La previa

que gana se salva y el empate los obliga a mirar para Mendoza, donde increíblemente Godoy Cruz ha quedado muy apremiado después de una pésima campaña. Ambas tablas, la anual y la de los promedios están en juego, con el plus que sería para los sanjuaninos ganar y meterse en la pelea por el campeonato.

Todo eso en 90 minutos que serán dirigidos por Nicolás Ramírez, el mismo que hace una semana estuvo en La Bombonera para el Súperclasico, como para no catalogarlo de importante, de trascendente, al enorme partido entre dos clubes afiliados indirectamente a la AFA.

Es que ambos han construido su camino desde el Federal A y a fuerza de buenas campañas obtuvieron su ticket para jugar contra los grandes, lo mismo que el propio Godoy Cruz, sólo que el Tomba ha sido tan regular desde su llegada a primera hace 10 años que su actualidad sorprende a todo el mundo.

Todas las posibilidades

En caso de empate, Aldosivi deberá mirar a Mendoza, donde Godoy Cruz (el otro club involucrado) será local frente a Deportivo Riestra. Si el “Tomba” gana y Aldosivi sólo suma un punto, ambos deberán disputar un desempate en cancha neutral para definir el segundo descenso.

El punto le servirá a El Tiburón siempre que Riestra no pierde en Cuyo. A San Martín sólo le sirve ganar. Cualquier otro resultado lo condena a volver a segunda. Si los que ganan son los dos equipos visitantes, Aldosivi descenderá y habrá clásico cuyano para decidir al segundo descendido.