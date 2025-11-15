En el Predio Tita Mattiussi del Racing Club de Avellaneda que posee la Academia en la zona de Sarandí en el partido de Avellaneda, Cipolletti cayó en la final de la categoría Sub 15 del Torneos Juvenil que organiza el Consejo Federal Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El albinegro fue derrotado por 1 a 0 por Atlético Rafaela, en un partido parejo donde los santafesinos desnivelaron en la primera cuando corrían trece minutos del primer tiempo por intermedio de Francisco Leonarduzzi.

Esta primera edición de este torneo contó con la participación de clubes de Primera Nacional, Torneo Federal A e invitados, se jugó de manera quincenal y tomaron parte 55 clubes, conformados por 8 zonas, divididas por cercanía geográfica. Con un modo de disputa similar al Torneo Regional donde se disputa una primera Etapa Clasificatoria y luego playoffs donde se fueron eliminando para llegar a las instancias finales.

Los pibes del albinegro llegaron a la final tras superar por penales a Rivadavia de Lincoln 3 a 1, luego de empatar sin goles en La Visera. Plantel que estuvo conformado por Tomas Ramírez, Martin Sandoval, Mateo León, Valentín Chilavo, Thiago Hernández (capitán), Thiago Andrade, Iñaki Gatica, Francisco Arbanesi, Miguel Tribolo, Benjamín Fernández, Facundo Jaque, Lionel Sajama, Alem Retamal, Manuel Lafón, Enzo Novoa, Ignacio Rueda, Massimo Ruggiero y Juan Villalobo. El resto de los integrantes de la delegación valletana fueron, Pablo Ostapkiewicz (director técnico), Nahuel González (ayudante de campo), Jonathan González (preparador físico), como coordinador, Bruno Gorer, utilero: Marcos Bastías y presidió la delegación el vicepresidente del club, Adrián Calfuan.