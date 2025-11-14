En el predio Lionel Andrés Messi que posee la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el sábado 15 de noviembre se jugarán las finales de los Torneos Juveniles de las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 de Clubes 2025 que organiza el Consejo Federal.

Esta primera edición de este torneo contó con la participación de clubes de Primera Nacional, Torneo Federal A e invitados, se jugó de manera quincenal y tomaron parte 55 clubes, conformados por 8 zonas, divididas por cercanía geográfica.

Con un modo de disputa similar al Torneo Regional donde se disputa una primera Etapa Clasificatoria y luego playoffs donde se fueron eliminando para llegar a las instancias finales.

Desde las 10.45 en una de las canchas en Ezeiza, por la categoría Sub 15, el título de esta categoría lo definirán Cipolletti y Atlético de Rafaela.

Los pibes del albinegro llegaron a la final tras superar por penales a Rivadavia de Lincoln 3 a 1, luego de empatar sin goles en La Visera. En tanto, La Crema derrotó en Salta a Gimnasia y Tiro por 2 a 1.

En la antesala del partido entre rionegrinos y santafesinos jugarán la final de la divisional la divisional Sub 13 entre Unión de Santa Fe y Kimberley de Mar del Plata y cerrando el sábado a las 12.30 en la final de la categoría Sub 17, habrá otro representante patagónico, la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia ante Atlético Rafaela. Los chubutenses accedieron a la definición del certamen afista, tras derrotar por 1 a 0 al Deportico Mac Allister por 1 a 0 en Santa Rosa, La Pampa.