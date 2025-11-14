¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 14 de Noviembre, Neuquén, Argentina

FORMATIVAS

Cipolletti jugará la final del Sub-15 de Clubes en Ezeiza

Los pibes del Albinegro se medirán en el predio Lionel Andrés Messi ante Atlético Rafaela en la definición de la categoría

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 19:40
Así festejaron en semifinales los pibes albinegros en La Visera

En el predio Lionel Andrés Messi que posee la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el sábado 15 de noviembre se jugarán las finales de los Torneos Juveniles de las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 de Clubes 2025 que organiza el Consejo Federal.

Esta primera edición de este torneo contó con la participación de clubes de Primera Nacional, Torneo Federal A e invitados, se jugó de manera quincenal y tomaron parte 55 clubes, conformados por 8 zonas, divididas por cercanía geográfica.

Con un modo de disputa similar al Torneo Regional donde se disputa una primera Etapa Clasificatoria y luego playoffs donde se fueron eliminando para llegar a las instancias finales.

Desde las 10.45 en una de las canchas en Ezeiza, por la categoría Sub 15, el título de esta categoría lo definirán Cipolletti y Atlético de Rafaela.

Los pibes del albinegro llegaron a la final tras superar por penales a Rivadavia de Lincoln 3 a 1, luego de empatar sin goles en La Visera. En tanto, La Crema derrotó en Salta a Gimnasia y Tiro por 2 a 1.

En la antesala del partido entre rionegrinos y santafesinos jugarán la final de la divisional la divisional Sub 13 entre Unión de Santa Fe y Kimberley de Mar del Plata y cerrando el sábado a las 12.30 en la final de la categoría Sub 17, habrá otro representante patagónico, la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia ante Atlético Rafaela. Los chubutenses accedieron a la definición del certamen afista, tras derrotar por 1 a 0 al Deportico Mac Allister por 1 a 0 en Santa Rosa, La Pampa.

