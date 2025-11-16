Los Pumas volvieron a dejar en claro que representan mucho más que un equipo de rugby. En la antesala del partido frente a Escocia, el plantel dirigido por Felipe Contepomi homenajeó a las 44 víctimas del ARA San Juan, al cumplirse ocho años de la tragedia que conmovió al país. En una imagen compartida por la Unión Argentina de Rugby, todo el plantel y el staff posaron con una camiseta del seleccionado con el número 44 en la espalda, en memoria de los tripulantes.

“Mañana (por eldomingo) Los Pumas salen a la cancha a representar nuestra bandera, esa que tan bien representaron los 44 tripulantes del ARA San Juan. A 8 años del hundimiento, los tenemos más presente que nunca. Siempre en nuestra memoria", publicó la UAR. El gesto volvió a instalar el recuerdo de uno de los episodios más dolorosos que vivió la Argentina en los últimos tiempos.

El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan desapareció en el Atlántico Sur con 44 argentinos a bordo, durante una misión de patrullaje. Aquel mismo año, Los Pumas ya habían rendido tributo a los tripulantes: en Dublín, antes de enfrentar a Irlanda, mostraron una camiseta con el número 44 durante el himno. Entre las víctimas se encontraba Renzo David Martín Silva, rugbier del equipo español Tartessos, cuya muerte también fue lamentada en el ambiente ovalado.