Con el objetivo de ratificar su lugar entre los seis mejores equipos del mundo casi confirmado, la selección argentina de rugby -Los Pumas- superó a Escocia en Murrayfield por un notable 33-24 , en un juego que parecía perdido, pero que tuvo reacción en la etapa final para desatar el festejo de visitante.

El equipo de Felipe Contepomi, entrenador principal, buscaba sostener a Argentina entre los seis mejores equipos del ranking de World Rugby, y tras ir perdiendo por 21-0, movió el banco para darle otro aire a un equipo que estaba impreciso y falto de juego en Ataque. El empuje y la garra dieron resultados, y Argentina festejó un triunfo memorable en Escocia.

EL inicio no fue el mejor para los argentinos, que se quedaron con uno menos durante 10 minutos a los 4´. Con mejor manejo de pelota y potencia, el seleccionado europeo encontró un hueco por el centro donde Jack Dempsey penetró en velocidad y puso el primer try del juego, más conversión para el 7-0.

Posteriormente a pura potencia , Ewan Ashman anota el segundo try para Escocia nuevamente por el centro, mientras que Russell anota la conversión, dejando el marcador 14 a 0 para los locales, quienes dominaron toda la primera mitad, y aprovecharon los errores de los argentinos y la falta de puntería en las patadas a los palos.

Luego de un arranque complicado en el complemento, donde Escocia mantuvo su ritmo y Argentina siguió con sus errores, llegó un tercer try del local por intermedio de Ewan Ashman para poner 21-0.

Argentina reaccionó, y aprovechando el hombre de más descontó en dos jugadas consecutivas primero por intermedio de Julián Montoya, y posteriormente con Rodrigo Isgró. Carreras convirtió una sola conversión y el resultado es de 21-12.

Russell de penal amplió diferencias para el local, pero nuevamente Argentina aprovechó él envió y levantó un durísimo partido, primer Pedro Rubiolo con una gran jugada colectiva apoya el tercer try y puso el 24-19.

Los Pumas fueron con todo y levantaron un partidazo, primero Pablo Matera por el medio apoyó para poner arriba a Argentina de forma impensada por cómo había iniciado el partido, y en el cierre Justo Piccardo a los 78´se escapó por izquierda y metió el quinto try que sacó diferencias, Carreras no falló en las patadas y el duelo quedó con un notable 33-24.

Con el triunfo, Argentina prácticamente se asegura el 6to lugar del ranking Mundial, puesto que le permitirá ser cabeza de serie de cara al sorteo para el Mundial. Ahora la gira Europea culmina el próximo domingo, cuando visite a Inglaterra.

LA PREVIA

Con respecto al equipo que ganó ante Gales en Cardiff, cinco nombres ingresarán al XV inicial: Pedro Rubiolo reemplazará a Marcos Kremer, Santiago Grondona tomará el puesto de Pablo Matera, Matías Moroni ocupará el lugar de Justo Piccardo, Rodrigo Isgró irá en el rol de Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía se ubicará como fullback en reemplazo de Santiago Carreras.

Entre los ausentes figuran Kremer y Delguy, quienes quedaron al margen de los convocados para este encuentro. El staff técnico dispuso el ingreso de Efraín Elías entre los relevos, opción para sumar minutos en su cuenta internacional durante 2024.

Además, Moroni hará su retorno al seleccionado principal luego de su paso por CUBA, club que lo formó desde las infantiles. La otra novedad es la salida de Matera del XV inicial, el jugador surgido de Alumni podrá ser una pieza fundamental ingresando desde el banco de relevos.

La foto del plantel tradicional, ante del duelo ante los británicos

El choque recobra valor estratégico: Argentina buscará mantener su posición como cabeza de serie para la próxima Copa del Mundo, prevista del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027 en Australia. El sistema del ranking de World Rugby impactará directamente en los bombos del sorteo para la cita mundialista.

Argentina llega a este compromiso luego de superar a Gales por 52-28 y suma 12 triunfos contra 13 derrotas en 25 presentaciones ante Escocia.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en Edimburgo, en 2022, el triunfo correspondió a los locales por 52-29, aunque en esa serie los argentinos respondieron favorablemente en condición de locales. El registro estadístico refleja la paridad de una rivalidad que habitualmente resulta determinante para el ranking mundial.

Las redes sociales de Los Pumas confirmaron el plantel para medirse ante Escocia