Con una agenda muy completa, tendrá continuidad esta noche el Torneo Apertura 2025 de Liga Nacional Femenina, con cinco partidos y actividad en Buenos Aires, Córdoba y en Santiago del Estero. En dos de esos partidos habrá presentación neuquina, Independiente y El Biguá serán visitantes en el estadio de Obras Basket denominado El Templo del Rock sobre avenida Libertador en Capital Federal en pleno corazón del barrio de Núñez.

Independiente arrancará la jornada a las 19, enfrentando a las locales, que contará con el arbitraje de la dupla de L. y B. Palacios. Para las que orienta Marcelo Remolina será la última gira por Buenos Aires con la vista puesta en escalar posiciones. El Rojo encara su serie de partidos fuera de casa tras un exigente tramo de cinco presentaciones consecutivas como local. Hace casi una semana logró un triunfo clave frente a Lanús por 75 a 63, apoyándose en un segundo cuarto demoledor (28-14) que quebró el partido. Las máximas anotadoras fueron la chilena Josefina Cortéz con 19 puntos, acompañada por Julieta Ibarra (13) y Laila Raviolo (12) y llega a esta juego frente a las tacheras con un récord de 4 ganados y 9 derrotas en 13 presentaciones. El historia dice que se enfrentaron una única vez por Liga Femenina, con victoria para Obras por 68 a 54.

Las locales llegan con dos derrotas consecutivas que no alteran por ahora su lugar de privilegio en la Conferencia. El equipo se mantiene como escolta y todavía conserva una posición valiosa de cara a la postemporada. En su presentación más reciente cayó ante El Talar por 70 a 63 y con un que goleo volvió a concentrarse en tres jugadoras, Candela Gentinetta con 15 puntos, seguida por Agostina Burani y Candela Foresto, ambas con 10 unidades.

En tanto, desde las 21, se anuncia el partido donde las chicas de El Biguá serán visitantes de que encaran sus últimos partidos fuera de la provincia con la necesidad de sumar puntos para alejarse del fondo de la tabla. Vienen de un ajustado triunfo ante Rocamora por 75 a 73, en el que llegaron a estar 15 puntos arriba (44 a 29). La gran figura de la noche fue Rocío Bereilh, mientras que Agustina Jourdheuil, Maitena Merino y Camila Gutiérrez sumaron entre las tres un total de 33 unidades. Arriba con un récord de 4 ganados y 9 derrotas.

Las del conurbano bonaerense se tomaron desquite en un reducto muy complicado, imponiéndose en tiempo suplementario frente a Deportivo Berazategui por 79 a 76. Carla Miculka fue la más destacada con 24 puntos, secundada por Alejandra Alonso (19) y Sol Depetris (10), dejando al grupo expectante en el cierre de la Conferencia Sur.

La data dice que se enfrentaron una única vez por Liga Femenina, con victoria para El Biguá por 69 a 62.