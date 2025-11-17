La noche había caído sobre Cutral Co cuando los móviles de la Policía Federal irrumpieron en silencio entre los monoblocks del barrio General San Martín. Eran casi simultáneos: puertas abiertas de un golpe, gritos de identificación y el estampido seco del Grupo de Irrupción avanzando en bloque. Al otro lado, en distintos departamentos, la sorpresa encontró a los integrantes de una organización criminal que desde hacía meses mantenía en vilo a los vecinos. En el centro de la escena, la mujer que todos nombraban en voz baja: la “Reina Blanca”.

El operativo —supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional— fue el capítulo final de una investigación que había comenzado de la manera más simple: con denuncias de vecinos hartos del narcomenudeo, las armas a la vista y las amenazas constantes. A través de una plataforma digital para reportar delitos, los residentes del barrio advirtieron sobre un grupo armado que operaba sin disimulo, dominando pasillos, departamentos y manzanas enteras.

Ante la gravedad del panorama, el fiscal jefe de la II Circunscripción Judicial, Gastón Liotard, derivó la pesquisa al Departamento Armas y Explosivos de la PFA, especializado en delitos complejos vinculados a microtráfico. Fue entonces cuando comenzó a tomar forma el mapa de la organización: una mujer como líder, un hombre como su mano derecha y, bajo ellos, una veintena de colaboradores con roles específicos en la venta de drogas y el suministro de armas.

Con tareas de vigilancia encubierta, seguimientos y análisis de movimientos diarios, los agentes confirmaron lo que los vecinos venían denunciando: la banda no solo distribuía cocaína y marihuana al menudeo, sino que también abastecía de armas de fuego a delincuentes de la ciudad y zonas aledañas. Dentro de un complejo de viviendas contaron 18 unidades funcionales conectadas a la actividad ilegal. Eran depósitos, puntos de venta, lugares de acopio y puestos de vigilancia.

Cuando la evidencia fue suficiente, llegó la orden judicial: 18 allanamientos simultáneos, 13 de ellos dentro de los monoblocks y el resto en casas ubicadas sobre Ejército Argentino, San José y sectores periféricos. A las pocas horas, la “Reina Blanca” estaba esposada.

En total, fueron detenidas 25 personas: 12 hombres y 11 mujeres, varios con frondosos antecedentes. Entre los secuestros se contaron dosis fraccionadas de cocaína y marihuana listas para su comercialización; dos pistolas calibre 9 mm, otra 22, un revólver .38, un pistolón 14, más de 200 cartuchos, cargadores, documentación, un DVR con cámaras, 41 celulares y $400.000 en billetes de baja denominación, típico rastro del narcomenudeo. También incautaron un automóvil que presentaba impactos de bala en la parte trasera, un detalle que dejó abierta la sospecha de enfrentamientos previos con bandas rivales.

Por la magnitud de la estructura y la peligrosidad de los implicados, el procedimiento contó con apoyo de la Superintendencia de Operaciones Policiales y de la División Antidrogas Cipolletti, que intervino con un perro detector.

Con los 25 detenidos bajo custodia, ahora la causa quedó en manos del juez penal Ignacio Pombo, quien investiga las violaciones a las leyes de tenencia ilegal de armas y estupefacientes. Mientras tanto, en el barrio General San Martín, los vecinos respiran un poco más aliviados: la caída de la “Reina Blanca” marca el fin —al menos por ahora— de un reinado que dominó la zona con miedo, violencia y silencio.