Con su victoria 1 a 0 sobre el Deportivo Morón como local, Deportivo Madryn se clasificó finalista del Reducido de la Primera Nacional y ahora enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en la próxima Liga Profesional.

El León había superado el sábado por la noche a Estudiantes de Buenos Aires 1 a 0, y con ventaja deportiva le alcanzó para clasificarse ya que en la ida había caído por la mínima.

Una de las novedades en la definición es que no correrá esta instancia de desempate. Madryn por su mejor clasificación en fase regular definirá como local con los de Río Cuarto, pero ante igualdad de puntos y diferencia de gol se disputará un alargue y, en caso de ser necesario, habrá penales para determinar al ascendido a la máxima divisional.

Allí ya espera Gimnasia de Mendoza, el flamante campeón de la segunda categoría, ocupante de una de las dos plazas que abandonaron San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza por sus respectivos descensos.

En principio, la serie comenzará el fin de semana en la provincia de Córdoba y tendrá su desenlace a fin de mes en la Patagonia. Será la revancha del público de Madryn que presenció la derrota de su equipo en cancha de Platense ante el Lobo en la lucha por la primera plaza.