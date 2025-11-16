Mientras se sigue jugando la última fecha del Torneo Clausura, se empiezan a definir los equipos confirmados y, sobre todo los cruces de octavos de final. Entre los duelos destacados, Boca aseguró el primer lugar de la Zona A tras vencer a Tigre, mientras que Vélez y River definieron su posición en la Zona B y Racing aseguró su presencia entre los 16 mejores tras su victoria agónica ante Newell's.

La jornada de domingo comenzó con dos partidos de la Zona B. En Liniers, Vélez empató sin goles con River, ya con ambos sabiéndose clasificados a octavos pero con el Millonario sin poder meterse en la Copa Libertadores vía tabla anual. La igualdad además confirmó que el Fortín será cuarto y local, mientras que los de Marcelo Gallardo quedaron sextos y visitarán al conjunto que quede tercero en la Zona A.

En Córdoba, Instituto y Talleres no se sacaron ventajas en el clásico local, pero la 'T' aseguró se clasificación a octavos. El conjunto de Carlos Tévez quedaron en séptimo lugar tras la igualdad en Alta Córdoba, y si bien deben esperar el resultado de Gimnasia (LP) el día de mañana, sacó boleto a octavos ya sea como séptimo u octavo. Por su parte, la Gloria tenía que ganar para meterse en playoffs, por lo que el empate decretó su eliminación.

Boca primero y un posible Racing-River

La jornada del domingo cerró con cuatro encuentros simultáneos. El Xeneize terminó en la cima de la Zona A al vencer a Tigre . Los de Claudio Úbeda terminaron con 29 unidades, aventajando por cuatro a Racing, que con su victoria de esta noche subió a 25. Por ahora la Academia chocaría con Talleres, pero hay una chance de que Unión (24) gane, lo pase y lo deje tercero, lo que generaría un enfrentamiento directo con River.

River y Racing, que ya se cruzaron por Copa Argentina, podrían volver a encontrarse.

Por otra parte, Argentinos Juniors (24) ganó por 2-1 en La Plata ante Estudiantes en un encuentro clave para ambos: el Bicho aseguró boleto y quedó quinto, mientras que el Pincha se podría quedar afuera si Belgrano o Defensa y Justicia ganan mañana. Por su parte, por el mismo grupo, Central Córdoba (24) igualó frente a Banfield en Santiago del Estero y bajó del tercer al cuarto lugar, aunque podría recuperar esa posición si Unión pierde por dos goles o más mañana.

Así están los cruces de octavos de final:

Boca (1A) vs. Sarmiento (8B)

Rosario Central (1B) vs. Estudiantes (8A)

Racing(2A) vs. Talleres (7B)

Lanús (2B) vs. Tigre (7A)

Unión (3A) vs. River (6B)

Deportivo Riestra (3B) vs. Barracas Central (6A)

Central Córdoba (4A) vs. San Lorenzo (5B)

Vélez (4B) vs. Argentinos (5A)

La definición final de los cruces se dará mañana con los cuatro partidos que restan. A las 17 jugarán simultáneamente Belgrano ante Unión, Barracas Central contra Huracán y Defensa y Justicia frente a Independiente Rivadavia para definir cuáles equipos de entre el Pirata, el Guapo o el Halcón son los que se meten a octavos. La jornada la cerrará Platense, ya sin chances, recibiendo a un Gimnasia (LP) que pretende desplazar a Sarmiento del octavo lugar de la Zona B.