Argentinos Juniors derrotó a Estudiantes en La Plata 2 a 1 por la 16ª última fecha de la zona A en el Torneo Clausura 2025, ratifica su posición de Copa Libertadores por la tabla anual y se metió a los playoffs en la pelea por el campeonato local.

Hernán López Muñoz marcó el primer gol de la noche en “Uno”. A los 22 minutos para terminar una jugada que el Bicho movió de lado a lado y encontró al enganche llegando por la derecha para definir de primera, de sobre pique, tomando una velocidad imposible para Muslera.

Ante la impaciencia de sus hinchas, Estudiantes debió mostrar reacción y logró empatarlo de manera transitoria a los 17 del complemento con una gran definición del juvenil Joaquín Tobio Burgos.

Duró poco la alegría porque el visitante volvió a tomar ventaja a los 19 del complemento, a la salida de un tiro de esquina desde la izquierda que fue desviado en el primer palo y definido en el fondo por Alan Lescano.

Argentinos es, sin dudas uno de los mejores equipos del año, al que le ha costado coronar, pero que se convierte en protagonista en todas las competencias. Viene de perder la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, en un duro golpe en cancha de Instituto. Sin embargo, la formación de Nicolás Diez se ha mostrado repuesta y dando pelea nada menos que al poderoso River de Marcelo Gallardo que se quedó afuera del podio del 2025 y por ahora jugará Copa Sudamericana en la próxima temporada.

En Santiago

El Pincha de Eduardo Domínguez sólo se benefició por el empate de Central Córdoba en Santiago del Estero ante Banfield 1 a 1. Una hipotética derrota del Ferroviario como local, eliminaba a los platenses, en lo que sería un golpe durísimo sobre el final del contrato del técnico Eduardo Domínguez.

Estudiantes quedó pendiente de lo que haga Belgrano mañana como local ante Unión. Una victoria del Pirata, manda al León de vacaciones demasiado temprano.

El gol de Central Córdoba fue de Leonardo Heredia sobre el final del primer tiempo, tomando una pelota suelta dentro del área, luego que el conjunto de Omar De Felipe pusiera mucha gente dentro del área porque venía de una jugada con pelota detenida a favor.

Lo empató Martín Rio a los 32 del complemento, también a la salida de un jugada con pelota detenido que incluyó dos toques dentro del área para la llegada del mediocampista.