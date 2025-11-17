¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 17 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
COPA DEL MUNDO EN ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ

Alemania y Países Bajos, clasificados al Mundial 2026 con triunfos aplastantes

Los germanos vapulearon a Eslovaquia, con el que llegaban empatados, por 6 a 0 y sellaron boleto; la Naranja también concretó el pase con un 4 a 0 sobre Lituania

Por Hugo Alejandro Amaolo
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 21:46
PUBLICIDAD
Alemania goleó y estará en el Mundial 2026

Las Eliminatorias UEFA llegan a su fin, con las principales selecciones europeas definiendo la clasificación al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Y quienes abrocharon este lunes su pase fueron Alemania y Países Bajos.

La gran performance de Eslovaquia en el Grupo A le había permitido llegar a la cima empatada en puntos con los germanos a la última fecha, en la que se enfrentarían en Leipzig. Sin embargo, allí el poderío local resultó arrollador, firmó un 6 a 0 con goles de Nick Woltemade, Serge Gnabry y un doblete de Leroy Sané en el primer tiempo y Bote Baku y Assan Ouédraogo en el complemento. De esta manera, los de Julian Nagelsmann tendrán revancha tras el pobre desempeño de la histórica selección en Qatar 2022 y Rusia 2018, de donde se fueron en fase de grupos. Los eslovacos tendrán otra chance en el repechaje.

Por su parte, los neerlandeses lograron definir la zona G a su favor también con festival de goles en Amsterdam: 4 a 0 a Lituania gracias a los tantos de Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen. Así, la Naranja terminó tres unidades por sobre Polonia, que superó por 3 a 2 a Malta en un vibrante cruce y jugará el repechaje.

Holanda también abrochó su participación a la Copa del Mundo del año venidero

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD