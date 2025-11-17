Las Eliminatorias UEFA llegan a su fin, con las principales selecciones europeas definiendo la clasificación al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Y quienes abrocharon este lunes su pase fueron Alemania y Países Bajos.

La gran performance de Eslovaquia en el Grupo A le había permitido llegar a la cima empatada en puntos con los germanos a la última fecha, en la que se enfrentarían en Leipzig. Sin embargo, allí el poderío local resultó arrollador, firmó un 6 a 0 con goles de Nick Woltemade, Serge Gnabry y un doblete de Leroy Sané en el primer tiempo y Bote Baku y Assan Ouédraogo en el complemento. De esta manera, los de Julian Nagelsmann tendrán revancha tras el pobre desempeño de la histórica selección en Qatar 2022 y Rusia 2018, de donde se fueron en fase de grupos. Los eslovacos tendrán otra chance en el repechaje.

Por su parte, los neerlandeses lograron definir la zona G a su favor también con festival de goles en Amsterdam: 4 a 0 a Lituania gracias a los tantos de Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen. Así, la Naranja terminó tres unidades por sobre Polonia, que superó por 3 a 2 a Malta en un vibrante cruce y jugará el repechaje.