Sin dudas, el clásico entre Racing y River es el duelo más atractivo de los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo afronta una visita de riesgo a Avellaneda que tendrá además el condimento de la vuelta de Maximiliano Salas al Cilindro, donde el público racinguista todavía recuerda su confictiva salida a mitad de año y su tanto en Copa Argentina que eliminó a la Academia.

El recibimiento para Salas será sin dudas el foco de atención, pero hay otros dos futbolistas del Millonario con pasado en Racing que dejaron huella pero también controversia. El primer caso es el de Marcos Acuña, quien supo brillar como racinguista, pero su vuelta a Argentina para jugar en River en 2024 y ciertos cruces con Víctor Blanco resintieron la relación del neuquino con el público.

Acuña y Quintero, los otros ex Racing que vuelven al Cilindro.

Otro de los ex que volverá es Juan Fernando Quintero. El colombiano salió campeón con la Academia de la Copa Sudamericana 2024 y mantiene una buena relación con Gustavo Costas, sin embargo su llegada en este mercado para su tercer ciclo en Núñez también generó ciertas rispideces con Diego Milito y la dirigencia racinguista, a la que el cafetero prometió dejar pasar un tiempo prudencial para un retorno futuro al Millonario.

Cada uno tendrá que enfrentar la reacción del público local y la presión que genera volver a jugar en el Cilindro vistiendo la camiseta rival. la de Salas es sin dudas la historia más resonante: ejecutó su cláusula de rescisión para firmar con River justo en el momento que parecía que renovaría contrato con Racing. Para peor, el delantero se ganó aún más el rechazo de la hinchada académica con el tanto que le marcó en el último cruce de Copa Argentina.

Salas tuvo un semestre con altibajos, pero buscará ser importante en un nuevo River-Racing

Para más nafta al fuego, recientemente Gustavo Costas, DT del conjunto de Avellaneda, expresó el malestar que generó esta situación luego de confirmarse un nuevo enfrentamiento mata-mata ante el conjunto riverplatense: “Empezamos a estar mal este año cuando el otro club, que no quiero nombrar, nos lastimó mucho en la pretemporada”. Sin dudas, la temperatura se elevará conforme se acerque el momento de un nuevo clásico con mucho en juego.