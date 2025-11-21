El aterrizaje de Franco Colapinto en Las Vegas no fue el esperado. En un viernes que dejó más preocupación que optimismo, el argentino no logró sentirse cómodo con el Alpine A525 y terminó señalando abiertamente al auto como el principal motivo de su rendimiento. Su frase sintetizó todo: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.

La primera jornada en el circuito urbano del Las Vegas Strip fue cuesta arriba desde el inicio. En la FP1, Colapinto terminó vigésimo con un 1:36.758, último y a más de un segundo de Pierre Gasly, su compañero de equipo. “Tuve muy poco grip atrás”, explicó, describiendo un comportamiento inestable e impredecible en la parte trasera que lo dejó sin margen para atacar.

La FP2 trajo una leve mejora, pero insuficiente: 1:34.824 y el puesto 16, otra vez lejos de Gasly. Las interrupciones por la alcantarilla suelta y la imposibilidad de cerrar una vuelta limpia con neumáticos blandos complicaron aún más el análisis del día. “No pude dar una vuelta con la goma blanda y me sentí más incómodo todavía. Con la media fue mejor, pero sigo teniendo los mismos problemas”, resumió.

El mayor foco de preocupación está en el chasis. Colapinto recordó que, tras el golpe en Brasil, Alpine debió reemplazarlo por otra unidad que no pudo ser reparada a tiempo para esta carrera. “Volvimos a esa primera parte del año en la que todo me costaba más. Siento el coche diferente a las últimas carreras, y puede ser por el cambio de chasis. Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro”, deslizó.

Desde el equipo reconocieron que hubo una mejora mínima en la FP2, aunque sin resolución a los problemas de fondo. El argentino, consciente de lo que está en juego en la recta final del campeonato, pidió un giro urgente en la configuración para la FP3. “Esta noche trabajaremos fuerte para dar un paso adelante. Mañana es cuando realmente importa”, afirmó.

Colapinto volverá a pista este viernes a las 21:30 (hora argentina) para la FP3, antes de disputar una clasificación que promete ser tan exigente como decisiva. La carrera será el domingo a la 01:00, a 50 vueltas, en un trazado que ya dejó claro que no perdona errores ni autos desequilibrados.