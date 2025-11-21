Una tarde de juegos terminó en una escena dramática en San Miguel de Tucumán. Una nena de siete años fue baleada en la cabeza cuando un grupo de delincuentes abrió fuego frente a la casa donde ella jugaba en el barrio San Cayetano. La menor permanece internada en estado crítico y su familia reclama que el autor del disparo aún no fue detenido.

El ataque ocurrió pasadas las 16:30 del jueves, en una vivienda de la calle Ricardo Rojas Primera. De acuerdo con la reconstrucción del caso, la nena andaba en bicicleta dentro del patio junto a otros chicos cuando llegaron cuatro hombres armados. Sin mediar palabra, uno de ellos comenzó a disparar hacia la casa, mientras otro filmaba la secuencia con un celular.

Uno de los proyectiles impactó de lleno en la frente de la niña. Sus familiares la trasladaron de inmediato a la policlínica de San Cayetano y luego fue derivada al Hospital de Niños, donde permanece con asistencia mecánica y un cuadro de salud muy delicado.

Por el ataque hay dos detenidos: un joven de 19 años y un adolescente de 16. Sin embargo, la familia de la víctima sostiene que ninguno de los apresados es quien apretó el gatillo. “Al que disparó no lo tienen preso”, denunció una tía de la niña, que exigió a la Justicia que avance con la captura del presunto tirador. “Que paguen por lo que le hicieron a mi sobrina”, expresó.

Otra familiar aportó más detalles sobre la situación y afirmó que los agresores habrían llegado con la intención de atacar a la niña, en el marco de un conflicto previo con allegados a la madre de la víctima. Según su testimonio, los detenidos serían quienes se movilizaban en moto, mientras que quienes iban a pie —el que filmaba y el que disparó— continúan prófugos.

La investigación sigue en marcha y busca establecer el móvil exacto y detener a los dos sospechosos que aún están en fuga.