La fiesta previa en las tribunas del Cilindro de Avellaneda le saldrá carísima a Racing que terminó sancionado por la Conmebol a jugar los próximos tres compromisos internacionales sin sus hinchas y deberá abonar 200 mil dólares al ente rector del fútbol sudamericano.

El uso indebido de pirotecnia y la repetición de conductas por parte de sus hinchas fueron los argumentos fundamentales para la el fallo que se dio a conocer hoy, en la previa al cruce con River por los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la AFA.

El lunes, cuando el equipo de Gustavo Costas reciba a River finalmente podrá abrir las tribunas porque quien revió su sanción fue el Aprevide. Sin embargo, la sanción alcanza ahora el ámbito internacional y para el cuarto compromiso sólo se podrán vender na cantidad limitada de tickets, por lo que las pérdidas se incrementan.

Por el momento, Racing se encuentra clasificado para la próxima Copa Sudamericana. Aguarda por la definición del campeonato no sólo por la chance propia de dar la vuelta olímpica y mudarse a la Libertadores, sino también por la posibilidad de que se consagre algunos de los ubicados más arriba y libere algún cupo para el máximo certamen.

El equipo

Mientras tanto, el plantel entrenó pensando en el cruce con el Millonario del próximo lunes.

La duda pasa por la inclusión desde el arranque de Juan Nardoni en mitad de cancha y el compañero de ataque de Adrián “Maravilla” Martínez. Duvan Vergara o Tomás Conechny.

La probable sería con: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Nardoni, Alan Forneris, Bruno Zuculini; Santiago Solari, “Maravilla” Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara.