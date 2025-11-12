El sur está de fiesta. Lanús desató una verdadera revolución entre sus hinchas tras clasificarse a una nueva final internacional. En apenas unas horas, se agotaron los 60 micros y 15 vuelos chárter organizados para viajar a Asunción, donde el equipo de Mauricio Pellegrino enfrentará a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

El fervor fue tal que el propio club tuvo que salir a aclarar en redes sociales: “Micros agotados para viajar a Asunción. Chárters llenos. Se siguen vendiendo entradas sueltas. El Club Atlético Lanús es una locura total”. La frase lo dice todo: el Granate vive un momento único y sus hinchas quieren estar ahí, cueste lo que cueste.

Entre las reservas confirmadas, ya se cuentan más de 15.000 entradas vendidas y un operativo impresionante de traslado. Se estima que más de 20.000 fanáticos cruzarán a Paraguay para teñir de granate las tribunas del estadio Defensores del Chaco, el próximo 22 de noviembre.

Mientras el equipo se prepara con figuras como Carlos Izquierdoz, Lautaro Acosta y Eduardo Salvio, el pueblo granate se moviliza como en sus mejores épocas. Algunos grupos de hinchas y peñas del interior incluso están organizando caravanas particulares para sumarse a la fiesta en el país vecino.

Con la ilusión intacta y el recuerdo de aquella conquista de 2013, Lanús vuelve a soñar en grande. El sur del conurbano se enciende y el grito ya retumba: “¡Vamos a copar Asunción!”