Lanús vivió una jornada que quedará marcada en su historia reciente. Desde la madrugada, cientos de micros, autos particulares y hasta hinchas que viajaron en avión fueron poblando las rutas rumbo a Paraguay para acompañar al equipo en un duelo decisivo. La presencia granate se hizo notar desde que cruzaron la frontera: banderas colgadas en cada rincón, cantos que no cesaron en ningún momento y una movilización que sorprendió incluso a las autoridades locales.

El grueso de la hinchada se reunió en la costanera de Asunción, donde improvisaron un banderazo que duró varias horas. Entre bombos, redoblantes y una interminable caravana, el clima fue el de una final anticipada. Para los jugadores, la postal fue impactante: ya en la llegada al hotel, decenas de hinchas aguardaban para recibirlos con un aliento que mezclaba emoción y expectativa.

En lo deportivo, Lanús llega a este compromiso en un buen momento, con rendimiento en alza y con la confianza de haber encontrado solidez en las últimas presentaciones. El entrenador mantiene la base del equipo y apuesta a que el respaldo masivo en las tribunas potencie aún más al plantel. El rival, por su parte, atraviesa un presente irregular, aunque se hace fuerte en casa y buscará imponerse desde la intensidad.