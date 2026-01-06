El presidente estadounidense, Donald Trump, resaltó hoy martes que “Estados Unidos demostró una vez más que tenemos el ejército más poderoso, letal, sofisticado y temible del planeta”. “Lo llevo diciendo mucho tiempo: nadie puede con nosotros”, enfatizó el mandatario norteamericano, citado por la cadena CBS News.

Trump se jactó del poderío del ejército estadounidense después de la operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela para ser llevado a la Justicia en Nueva York. Las declaraciones se dieron en el retiro republicano de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center en Washington DC,

“Nadie podría haber hecho eso”, añadió. “Nadie tiene nuestras armas. Nadie tiene la calidad de nuestras armas”, reiteró Trump.

Claudia Sheinbaum exigió un juicio justo y expedito para Maduro

La presidenta de México pidió a las autoridades de Estados Unidos para que garanticen un juicio justo y expedito al depuesto mandatario venezolano, tras haber sido capturado en Caracas junto a su esposa, Cilia Flores.

En su habitual rueda de prensa diaria, Sheinbaum subrayó la importancia de la justicia y la rapidez en los procesos legales, al tiempo que expresó su desacuerdo con la manera en que Maduro y su esposa fueron capturados. La mandataria mexicana destacó que, independientemente de las opiniones que se tengan sobre la presidencia de Maduro, “no puedes estar a favor de una intervención”.

Sheinbaum también abogó por una cooperación internacional basada en el desarrollo y el respeto a los derechos humanos como una vía para abordar las problemáticas entre países. “La mejor manera de ayudar a un país es a través de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos”, sostuvo.



