Un exdiputado nacional del PRO se sumó a un espacio representativo de la Legislatura

Si bien recién está en andas el amanecer del 2026, de a poco comienza a reconfigurarse el tablero de alianzas políticas en la provincia del Neuquén pensando en las elecciones 2027, año en el cual estará la contienda gubernamental y también la disputa legislativa por bancas en las dos cámaras que componen el Congreso de la Nación: Diputados y Senadores.



En las últimas horas se dio a conocer una foto que retrató un encuentro del exdiputado nacional del PRO por Neuquén, Francisco Sánchez con la legisladora provincial del monobloque Cumplir, Brenda Buchiniz.



En la publicación que realizó en su cuenta de X, Sánchez manifestó: “Apoyo el cambio a nivel nacional, pero Neuquén necesita un proyecto propio. Por eso estoy en Cumplir, un espacio provincial, junto a Brenda Buchiniz. Me fui del PRO hace más de un año, cuando eligió ser parte del populismo provincial. El cambio real se disputa, y será con Cumplir”.



Buchiniz retuiteó la publicación y esbozó “es por acá” con el número 2027.



Si bien Francisco Sánchez estaba un tanto desaparecido del escenario político en territorio neuquino, lo concretó es que se desempeñó durante algunos meses como secretario de Culto de la Nación, con lo cual ha tenido ligación con la figura del presidente Javier Milei, a quien la propia Buchiniz se jacta de representar en la Provincia.



Habrá que ver si el partido Cumplir, el cual se fragmentó tras la partida de los diputados provinciales Alberto Bruno, María Cecilia Papa y Guillermo Monzani, tiene intenciones de competir en la Provincia a nivel gubernamental, donde tampoco está confirmado si Rolando Figueroa buscará una reelección a la cual podría postularse.



