Lo que arrancó como uno de los juegos habituales de Nico Occhiato terminó en un escándalo inesperado. En plena transmisión desde Pinamar, el conductor quiso repetir su clásico recurso de “conectar” en vivo a dos personas para armar una posible pareja. Pero el plan se dio vuelta en cuestión de minutos, cuando el pasado judicial del invitado salió a la luz y el clima cambió por completo.

La escena ocurrió en la primera emisión de verano de Nadie dice nada. Nico Occhiato presentó al aire a Ignacio Arce, arquero de Deportivo Riestra, que se acercó al estudio móvil, saludó al equipo, llevó camisetas y se sumó con buena onda a la charla. Todo parecía una visita amistosa y distendida hasta que el programa derivó hacia el terreno romántico.

Los conductores empezaron a bromear con la posibilidad de vincular a Arce con Marianela Ego, una de las productoras del ciclo. Hubo comentarios sobre gustos, intereses y hasta coqueteos ligeros. El propio arquero, entre risas, contó que está soltero, mencionó que ya se seguían en redes y describió qué tipo de citas le gustan. Las chicanas continuaron y el juego parecía instalarse como una de las “escenas virales” del día.

Pero afuera del estudio, la reacción fue otra. En redes sociales comenzaron a recordar que Ignacio Arce estuvo detenido en 2023 tras una denuncia de su ex pareja por violencia de género. En paralelo, circularon capturas, notas viejas y mensajes de repudio hacia el programa por darle aire a alguien con ese antecedente. Muchos usuarios hicieron foco en el intento de “romance televisado” y lo leyeron como una normalización peligrosa.

Los posteos fueron contundentes. Aparecieron frases como “Dan asco”, “En Luzu están intentando hacerle gancho a un tipo que estuvo preso por pegarle a la mujer” y “Siempre llevan al stream a alguien que tiene causas y escraches”, entre otras. La crítica no se centró solo en Ignacio Arce, sino también en Nico Occhiato y el equipo editorial por no haber tomado recaudos.

El caso judicial que volvió a circular señalaba que Arce estuvo detenido una semana, acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo, y que luego recuperó la libertad con restricciones. Esa información reabrió el debate sobre hasta dónde se puede “jugar” con la imagen pública de una persona cuando hay denuncias de violencia de género en su historial.

Así, lo que buscaba ser un momento distendido terminó en polémica: Nico Occhiato quedó en el centro de la escena, el shippeo se convirtió en boomerang y el programa recibió cuestionamientos por darle visibilidad y validación a un invitado envuelto en una causa extremadamente sensible.