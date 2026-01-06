¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 06 de Enero
Mercado de pases

Tras su salida de Boca, Frank Fabra fue llamado por San Lorenzo para ser refuerzo

El Ciclón se comunicó con el entorno del colombiano que quedó libre tras 10 años en Boca para reforzar el lateral izquierdo mientras avanza la venta de Elías Báez a la MLS.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 06 de enero de 2026 a las 15:52
Tras culminar su etapa en Boca, a Fabra le llegó un llamado de San Lorenzo. (Foto: Instagram @fabra18)

En otro mercado de pases complejo debido a la crisis institucional que atraviesa, San Lorenzo sorprendió al comunicarse con Frank Fabra para que sea refuerzo. La secretaría técnica del club se contactó con el entorno del lateral colombiano, quien quedó libre tras finalizar un ciclo de diez años en Boca.

La operación se da en el contexto de la venta de Elías Báez al Atlanta United de la MLS, una transferencia de la que solamente resta ultimar detalles y aportará ingresos necesarios para el Ciclón. Si bien la comunicación con Fabra está recién iniciando, el cafetero de 34 años no le cierra la puerta a continuar jugando en el fútbol argentino. El punto clave de la negociación será la reducción salarial que el lateral debería aceptar, dado el delicado momento económico que atraviesa San Lorenzo.

Luego de un fin de ciclo donde apenas vio minutos en los últimos dos años en Boca, el ex lateral de la selección colombiana y que supo ser pieza importante en el Xeneize está ante la oportunidad de volver a tener continuidad y destacar entrando en la etapa final de su carrera. En total, Fabra disputó 244 partidos, anotó 14 goles, entregó 32 asistencias y ganó nueve títulos en La Boca. Su llegada al Ciclón parece difícil hoy, pero en Boedo creen que hay chances de hacerla posible.

