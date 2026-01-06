En otro mercado de pases complejo debido a la crisis institucional que atraviesa, San Lorenzo sorprendió al comunicarse con Frank Fabra para que sea refuerzo. La secretaría técnica del club se contactó con el entorno del lateral colombiano, quien quedó libre tras finalizar un ciclo de diez años en Boca.

La operación se da en el contexto de la venta de Elías Báez al Atlanta United de la MLS, una transferencia de la que solamente resta ultimar detalles y aportará ingresos necesarios para el Ciclón. Si bien la comunicación con Fabra está recién iniciando, el cafetero de 34 años no le cierra la puerta a continuar jugando en el fútbol argentino. El punto clave de la negociación será la reducción salarial que el lateral debería aceptar, dado el delicado momento económico que atraviesa San Lorenzo.

Luego de un fin de ciclo donde apenas vio minutos en los últimos dos años en Boca, el ex lateral de la selección colombiana y que supo ser pieza importante en el Xeneize está ante la oportunidad de volver a tener continuidad y destacar entrando en la etapa final de su carrera. En total, Fabra disputó 244 partidos, anotó 14 goles, entregó 32 asistencias y ganó nueve títulos en La Boca. Su llegada al Ciclón parece difícil hoy, pero en Boedo creen que hay chances de hacerla posible.