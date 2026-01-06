Una impactante fotografía tomada en la Patagonia volvió a poner en primer plano las condiciones excepcionales de la región para la observación astronómica. La imagen, capturada por el fotógrafo argentino conocido como @martini_fotografia, muestra al volcán Lanín perfectamente alineado con el núcleo brillante de la Vía Láctea, mientras las Nubes de Magallanes aparecen como manchas luminosas sobre su cumbre nevada.

En primer plano, las siluetas oscuras de las araucarias árboles milenarios y sagrados para las comunidades mapuches, enmarcan la escena y aportan una dimensión cultural y simbólica al paisaje nocturno. La fotografía fue titulada “La Tierra y el cielo se encuentran en este instante mágico”.

El volcán Lanín, un estratovolcán activo de 3.776 metros sobre el nivel del mar, es uno de los íconos naturales más reconocidos de la Patagonia. Se ubica en la frontera entre Argentina, en la provincia de Neuquén, y Chile, en la Región de La Araucanía, y forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Su cono casi perfecto, cubierto de nieve permanente y glaciares en su cara sur, lo convierte en el punto más alto de los Parques Nacionales Lanín y Villarrica.

Rodeado de bosques subantárticos de araucarias, coihues, lengas y ñires, el Lanín también posee un profundo valor espiritual para el pueblo mapuche, que lo conoce como Pillañzegüñ. Si bien no registra erupciones históricas recientes, es considerado un volcán activo debido a su juventud geológica y a la actividad sísmica detectada en los últimos años.

La imagen resalta, además, las condiciones únicas del área para la astrofotografía. Los cielos de la región alcanzan niveles de oscuridad clasificados como bortle 1 y 2, con una contaminación lumínica mínima, especialmente en zonas cercanas al Paso Mamuil Malal (Tromen), Junín de los Andes o sectores del Parque Nacional Villarrica en Chile.

Estas condiciones permiten observar con gran nitidez el centro galáctico de la Vía Láctea y las Nubes de Magallanes, galaxias satélite visibles únicamente desde el hemisferio sur. La fotografía, probablemente capturada durante el invierno austral o en una noche especialmente despejada, combina precisión técnica y una cuidada composición paisajística.

La obra fue celebrada en redes sociales por su valor artístico y documental, y refuerza la reputación de la Patagonia como uno de los mejores destinos del mundo para la astrofotografía, donde naturaleza, cultura y cosmos convergen en un mismo encuadre.