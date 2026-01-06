Una joven de Plottier, la creadora de contenido Jael Queipo, vivió momentos de extrema tensión al quedar aislada durante varias horas en el incendio forestal de Puerto Patriada, en la provincia de Chubut. El siniestro avanzó con rapidez y ya provocó la destrucción de al menos diez casas, según información oficial.

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando el fuego comprometió el único camino de acceso y salida de la zona, dejando a vecinos y visitantes varados.

El relato en tiempo real desde redes sociales

Cerca de las 18 del lunes, Queipo utilizó sus redes sociales, especialmente Instagram, para relatar en tiempo real la situación que atravesaba junto a otras personas.

“El único camino está afectado por el fuego”

En una de las publicaciones, la joven explicó que permanecían dentro de los vehículos a la espera de una señal de evacuación:

“Estamos varados acá en los autos, esperando a que nos den la señal para salir. El único camino está afectado por el fuego”.

Minutos después, compartió un nuevo mensaje en el que describió el avance del incendio y el clima de incertidumbre:

“El fuego está avanzando muy rápido. Cuando lo ves de afuera es una cosa y cuando estás acá adentro no queda otra que rezar y esperar”.

Cambio de estrategia y operativo de emergencia

La situación se volvió más crítica cuando Bomberos y personal de emergencias indicaron a las personas presentes que regresaran hacia la costa del lago, ya que el incendio había comprometido por completo el acceso principal.

De acuerdo con fuentes oficiales, el incendio forestal en Puerto Patriada obligó a evacuaciones preventivas y al despliegue de un intenso operativo para contener el avance de las llamas y proteger a la población.

Salida de la zona y balance preliminar

Tras varias horas de incertidumbre, Jael Queipo logró salir de la zona afectada, sin lesiones.

Las autoridades continúan sus trabajos en el lugar y monitorean la evolución del siniestro, mientras se evalúan los daños totales provocados por el incendio forestal.