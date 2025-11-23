La emblemática prueba ciclística Gran Fondo Siete Lagos vivió este fin de semana una de sus ediciones más destacadas, desde que se lleva a cabo.

Con un clima inmejorable y un entorno natural que volvió a posicionar a la región como uno de los escenarios más convocantes de la actividad en esta parte del continente, corredores de distintos puntos del continente llegaron para competir y disfrutar de la clásica competencia que une las ciudades cordilleranas neuquinas de Villa La Angostura con San Martín de los Andes.

La novedad relevante fue que se confirmo que el Gran Fondo Siete Lagos será fecha de la Unión Ciclística Internacional (UCI) para el Campeonato del Mundo en Francia 2027.

La confirmación posiciona a la competencia, dentro del calendario global y representa un fuerte impulso para su crecimiento deportivo y turístico de la zona.

Uno de los momentos más emotivos fue el GF Kids, donde niñas y niños participaron de un circuito especialmente adaptado para ellos. La propuesta infantil volvió a reunir a familias completas y reforzó la apuesta del evento por promover el deporte desde edades tempranas, en un entorno seguro y recreativo.

En la categoría Ruta Elite Masculino, el primer lugar quedó en manos de Lucas Gaday, quien completó el recorrido en 2 horas 34 minutos 4 segundos. A poco más de un minuto ingresó Tomás Conte con 2 horas 35 minutos 11 segundos, tiempo que compartió con Enrique Estévez, tercero en el podio.

En tanto, en Ruta Elite Femenino, la ganadora fue Sofía Martelli con un tiempo de 2 horas 53 minutos 24 segundos. La escoltaron Marina Fernández con 2 horas 57 minutos 9 segundos y Pamela De la Iglesia, quien cerró el podio con su tercer lugar, con un tiempo de 3 horas 8 segundos.