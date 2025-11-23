Una violenta pelea registrada este domingo por la tarde en la ciudad de Neuquén dejó como saldo a una persona herida, según informaron fuentes policiales. El episodio ocurrió sobre calle Río Negro, a pocos metros del club Santafesino, donde se desplegó rápidamente un operativo de seguridad y asistencia médica.

De acuerdo con los primeros testimonios en el lugar, la pelea involucró al menos a dos personas y se habría desatado en plena vía pública. La víctima recibió golpes de consideración, aunque aún no se detalló la gravedad de las lesiones ni si en el ataque intervinieron elementos contundentes o armas blancas.

Minutos después del hecho arribaron efectivos policiales para resguardar la zona y personal del servicio de ambulancias, que asistió al herido antes de su traslado para una evaluación más completa.

Hasta el momento, no se informó sobre personas demoradas ni sobre los motivos que desencadenaron el enfrentamiento. La Policía continúa trabajando en la recolección de información y análisis de lo sucedido.

Noticia en desarrollo*