Un operativo policial de gran despliegue sacudió este sábado a la ciudad de Añelo, donde efectivos de la Comisaría N°35, junto al CENAF N°5 y la División Antinarcóticos, realizaron cinco allanamientos simultáneos en el marco de una investigación judicial en curso.

El primer procedimiento se llevó adelante en un domicilio de calle 10, donde los uniformados demoraron a un hombre de 48 años y secuestraron un Chevrolet Joy, vinculado a la causa.

En otra vivienda, ubicada en calle San Juan, se incautaron dos teléfonos celulares, réplicas de un arma 9 mm y una arma de fabricación casera tipo “tumbera”, que se encontraba en proceso de ensamblaje.

El allanamiento de mayor magnitud se concretó en calle Buenos Aires, donde se secuestraron seis teléfonos celulares Samsung y 53 cartuchos calibre .32, además de otros elementos de interés para la causa.

El trabajo de la División Antinarcóticos permitió el hallazgo de 13,32 gramos de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína y más de $600.000 en efectivo, en su mayoría billetes de baja denominación, indicaron fuentes policiales.

Además, los efectivos secuestraron una amplia variedad de objetos presuntamente vinculados a delitos contra la propiedad: un parlante Stromberg, una soldadora Lusqtoff, un criquet, diez caños de gas, dos reflectores Candela 30W, dos cámaras, un proyector Spica, varias máquinas cortadoras de cabello, un auricular JBL, un reloj T900 promax y una plancha para el pelo.

Las diligencias finalizaron cerca del mediodía, con cinco personas demoradas y el traslado de dos menores a la comisaría para su notificación por presunto encubrimiento. Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación.