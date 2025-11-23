El ex basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili volvió a colaborar con MrBeast, el youtuber más importante del mundo, que tiene más de 450 millones de suscriptores en su canal principal. Lo había hecho hace algunos meses al convertirse en entrenador en un partido de creadores de contenido y ahora se prestó para un duro y extraño desafío contra, un robot.

El oriundo de Bahía Blanca, cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs y medalla de oro en los Juegos Olímpico con el seleccionado nacional en 2004 en Atenas, Grecia, formó parte de un video que cosechó más de 20 millones de visualizaciones en sus primeras 19 horas. Fue uno de los siete atletas que eligió MrBeast para desafiar a robots con inteligencia artificial.

¿Cómo le fue a Manu?

Lamentablemente, perdió su duelo. Ginóbili acertó su primer triple y la máquina hizo lo propio. Ya en el segundo tiro, debía evitar clavos en un aro de menor tamaño y el bahiense no puedo lograron en dos intentos. La máquina falló el primero, pero metió el segundo y decretó el empate parcial 2-2 entre humanos y robots.