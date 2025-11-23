Otra vez, y van, un partido entre equipos de Neuquén, no se pudo jugar. Esta vez se suspendió el partido que debían disputar en el marco de la última fecha de del grupo 6 de la fase regular del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, San Patricio y Alianza de Cutral Co, que estaba previsto jugarse en El Chañar.

El encuentro se suspendió, luego de que el plantel de la entidad de la comarca denunciaron amenazas. Los jugadores del equipo que orienta Jorge Lencina indicaron que no pudieron ingresar al vestuario visitante y que recibieron una apretada por parte de un grupo de personas identificadas con la parcialidad local. Los jugadores, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes aseguraron a Mejor Informado que "llegamos al estadio y no había presencia policial. Por eso, eso decidimos retirarnos, no estaban dadas las garantías para jugar". La delegación se dirigió a la comisaría N°13 de la localidad donde realizaron la denuncia pertinente y posteriormente emprendieron el regreso a Cutral Co.

Como siempre sucede en este tipo de cuestiones, hay dos versiones. La ya comentada de Alianza y la de la institución local.

Como Alianza no se presentó, el partido se suspendió y el tribunal de disciplina del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá resolver en el transcurso de la semana que comienza con feriado este lunes, cómo sigue la situación. Si reconocen las amenazas que denunció Alianza, San Patricio quedará expuesto a recibir una sanción que complicaría sus chances de seguir en el torneo.

"Los jugadores no estaban aptos mentalmente y anímicamente para poder jugar. Se le avisó a los árbitros. No estaban dada las garantías, había solo 7 policías. Fuimos a un partido de fútbol no a una guerra", expresó Fabián Vega, presidente de Alianza, en redes sociales y repitió sus conceptos en varios medios.

Vestuario visitante, Alianza nunca llegó a ingresar al recinto

En el club local contradicen la versión de los visitantes y afirman que Alianza no tenía la intención de jugar de antemano. "Quisieron entrar a los vestuarios y los estábamos limpiando. Les pedimos que esperen afuera. A nosotros cuando vamos allá nos presiona la hinchada y nos hacen de todo, acá todavía no había gente nuestra. Decidieron irse y no jugar, fueron a la comisaría a denunciar cosas que no son ciertas", adujo el presidente de San Patricio, Juan Acsama.

Alianza, con 15 puntos, ya está clasificado a la próxima instancia. Los del Chañar se jugaban todo en esta fecha ya que tienen 6 puntos al igual que Patagonia que es local de Unión Alem Progresista e intentaba ser uno de los mejores segundos de la zonas de cuatro equipos que accederán a la próxima instancia.

Comunicados de los clubes

Alianza de Cutral Co, comunicó en redes sociales "informamos a todos que luego de los lamentables hechos sucedidos esta tarde en cancha de San Patricio del Chañar donde nuestro plantel fue fuertemente amenazado, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, tomaron la decisión de NO jugar el partido correspondiente a la 6ta fecha del Torneo Regional Amateur. Lamentamos profundamente que sucedan este tipo de situaciones. Tanto jugadores, cuerpo técnico y toda la delegación que viajo se encuentran bien. Y ya están volviendo para Cutral Có".

Por otro lado, San Patricio no fue menos y dio su versión de los hechos "de acuerdo a las muchas versiones que andan circulando en las redes, que el Club Alianza de Cutral Co, no quiso ingresar a los vestuario del club San Patricio cuando los mismos estaba siendo limpiados después del partido de Reserva. Alegan amenazas cuando están todas las condiciones dadas para que se jugará el partido, desde el aspecto de seguridad con la policía ya confirmada y ya pagada, como se muestra en el las fotos (que se publicaron en redes sociales). Inmediatamente el plantel de Alianza se fue a una comisaría y en ningún momento ingresaron a los vestuarios con el ánimo de jugar el partido. El club Alianza ya había tomado la decisión de no jugar este partido desde antes de ingresar a San Patricio del Chañar". Finaliza la misiva indicando que "esperamos la resolución arbitral".

En tanto, en el sitio Chañar Digital se publicó que "el árbitro del encuentro, Danilo Ariel Viola de la Liga Rionegrina con asiento en Viedma, se manifestó sobre lo ocurrido y negó de manera rotunda que existieran riesgos o incidentes que justificaran la ausencia de Alianza.". La web digital agregó que "el jefe del operativo de seguridad me dio todas las garantías desde el primer minuto que arribamos al estadio. La fuerza policial estaba en su lugar desde las 16 y no presenciamos ningún hecho que motive la suspensión”, aseguró el juez principal.

Viola también añadió que en ningún momento tuvo contacto con la delegación visitante dentro del predio. “En ningún momento tuvimos contacto con el plantel de Alianza dentro del estadio. La información que recibimos fue que no veían garantías, pero desde nuestro lugar las condiciones estaban dadas para jugar”, remarcó.

Danilo Viola el arbitro de la Liga Rionegrina de Viedma. Su informe será fundamental para la decisión del Tribunal de Penas de la Asociación del Fútbol Argentino

En el partido de ida, San Patricio denunció agresiones por parte de hinchas de Alianza que arrojaron proyectiles cuando el equipo salía del campo de juego. Ese y otros antecedentes entre ambos, pronosticaban un clima caliente para hoy.

Cosa que ocurrió. Para escribir una nueva página triste del fútbol de Neuquén, donde la violencia, le volvió a ganar a la pelota.