La acción de los playoffs por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 continuará el lunes con tres partidos, pero con la mitad de las llaves disputadas, San Lorenzo, Vélez, Talleres y Rosario Central ya se fueron de vacaciones.

De esta manera, Boca que fue el verdugo de los cordobeses se quedará seguirá siendo local y ahora irá con Argentinos Juniors que fue letal en Liniers ante El Fortín. El 1 y el 3 de todo el año mano a mano en lo que será el gran partido de la instancia que se viene.

La otra llave que ya se armó fue la que tendrá como protagonista a Central Córdoba que en Santiago del Estero pasó con polémica y ahora esperará en el mismo Madre de Ciudades a Estudiantes que ha dado el gran golpe eliminando a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Lunes feriado

Este lunes habrá tres partidos de la Liga Profesional. Arranca a las 17 con la presentación de Riestra ante Barracas Central en el Bajo Flores. Un partido de mucha especulación en redes por lo que ha sido la campaña de ambos, mucho más la que preside el hijo de Claudio Tapia.

A las 19:15 en el Cilindro de Avellaneda, finalmente con público del local, Racing esperará por River con Maximiliano Salas en la delantera.

Por la noche, a partir de las 22 en Santa Fe, el buen equipo de Unión será local de Gimnasia y Esgrima La Plata. La instancia de octavos de final se completará el miércoles a las 21:30 en Lanús con el campeón de la Sudamericana recibiendo a Tigre y desatando los festejos desde la previa.