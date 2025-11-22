Argentinos Juniors se impuso con autoridad ante Vélez Sarsfield por 2 a 0 en el Estadio José Amalfitani y selló su pase a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga profesional. Con dos obras de antología de Hernán López Múñoz -sobrino nieto de Diego Armando Maradona- en una ráfaga, el volante se vistió una vez más de héroe y consolidó al Bicho entre los ocho mejores equipos del campeonato.

El encuentro se mantuvo cerrado y disputado durante la primera mitad, con ambos equipos midiendo fuerzas y sin poder quebrar el cero, aunque Argentinos se mostró con mayor dominio de la posesión. La tensión se rompió en el segundo tiempo: a los 13 minutos, en el mejor momento de Vélez, apareció López Múñoz con un zurdado inatajable desde fuera del área para abrir el marcador. La obra maestra la completaría minutos después, al quedar mano a mano con Marchiori y definir con una exquisita cuchara para el 2 a 0 a la postre definitivo.

El primer gol de Argentinos Juniors

Golazo del sobrino nieto de Diego Armando Maradona, Hernán López Muñoz, Argentinos Juniors está en la segunda fase, espera por Boca Juniors o Talleres de Córdoba

A partir de la desventaja, el panorama se oscureció para el Fortín. A los 28 minutos, sufrió la expulsión de "Chiqui" Bouzat por doble amarilla. Pese a jugar con diez, Vélez tuvo una última reacción dramática que incluyó un remate de Monzón al travesaño y un penal cobrado por el árbitro Merlos sobre el final. Sin embargo, la intervención del VAR revirtió la decisión, al considerar que no hubo contacto sobre Valdés, manteniendo el resultado intacto.

Con el triunfo sellado y la valla invicta gracias a las intervenciones cruciales del arquero Gonzalo Siri, Argentinos Juniors avanzó a los cuartos de final del certamen. Ahora, el Bicho deberá esperar el desenlace del duelo entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba para conocer a su próximo rival.

La Previa

Desde las 20hs en el José Amalfitani, Vélez recibe a Argentinos Juniors por una de las llaves de los octavos de final del Torneo Apertura. Serie pareja donde el equipo de Schelotto buscara mejor el mal cierre de la fase regula, ante un Bicho entonado por meterse en la próxima Copa Libertadores.

Uno de los partidos más atractivos de los octavos de final, donde Vélez llega con la misión de recuperarse en lo futbolístico luego de tres fechas sin triunfos (derrotas con Talleres y Gimnasia, empate con River). De local buscará dar un paso clave a cuartos de final, y seguir en la búsqueda de un nuevo título en la temporada.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto quedó en la cuarta colocación del Grupo B con 26 puntos, a cinco unidades del líder Central. La duda estará en los centrales donde Thiago Silvero o Mammana acompañarán a Aarón Quirós, y en el ataque Dilan Godoy o Monzón junto a Pizzini.

Por su parte Argentinos, quien jugó en la actual temporada la final de la Copa Argentina, logró dos victorias seguidas en el cierre de la fase de grupos que lo terminó posicionando en el repechaje de Copa Libertadores. En la actual temporada fue uno de los mejores equipos, y buscará en la actual competencia, una nueva estrella para la institución de la Paternal.

Argetinos aseguró su lugar en el repechaje de Copa Libertadores

EL Bicho fue quinto con 24 puntos en el Grupo A, donde quedó a cinco del puntero Boca. Nicolás Diez pondría su 11 ideal para este juego.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero o Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Francisco Pizzini y Dilan Godoy o Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Argentinos: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Datos del partido

Hora: 20.00

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Fernando Espinoza

TV: ESPN Premium

Estadio: José Amalfitani