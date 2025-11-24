Luego de su contovertido caso de doping, Alejandro Papu Gómez volvió a disputar un partido oficial después de 776 días. Luego de que el 22 de octubre finalizara la sanción que había recibido en 2023, el mediapunta campeón del mundo con la Selección Argentina ingresó a los 58 minutos en la derrota 2-0 del Padova ante Venezia por la Serie B italiana, en un Stadio Comunale Eugeneo, que lo recibió con una ovación.

En el marco de su regreso, el Papu siempre había defendido su inocencia en el caso de la terbutalina detectada en su control, explicando que provenía de un jarabe infantil que tomó por error. A pesar de su descargo y múltiples intentos de apelación, la sanción se mantuvo firme durante dos años, un período en el que, además, el argentino no podía involucrarse con ningún club, ni siquiera para entrenar, y debió hacerlo apartado hasta que el Padova lo incorporó a sus filas y él, una vez que se lo permitieron, comenzó a entrenar en el club italiano para no perder ritmo.

Se especuló con la vuelta de Gómez inmediatamente después del fin de la suspensión, sin embargo una sobrecarga muscular retrasó su debut con el conjunto italiano. Aunque no pudo torcer el resultado ante Venezia, su ingreso marcó el cierre de la etapa más difícil de la carrera del ex Arsenal y San Lorenzo, y el inicio de una nueva oportunidad en su carrera.

