Lunes 24 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Espacio recreativo y artístico

Autos, música y gastronomía en la primera edición del Motor Fest Patagonia en San Martín de los Andes

San Martín de los Andes fue escenario de la primera edición del Motor Fest Patagonia, un evento que reunió automovilismo clásico, motos y gastronomía regional, consolidándose como una apuesta turística para la ciudad.

Por Facundo Julio
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 10:01
San Martín de los Andes fue escenario de la primera edición del Motor Fest Patagonia, un evento que reunió automovilismo clásico, motos, música en vivo y gastronomía regional en el predio del Callejón de Creide. La propuesta atrajo a una importante cantidad de vecinos y turistas, consolidándose como una nueva apuesta cultural y turística para la ciudad. El encuentro, declarado de Interés Municipal y Interés Turístico Provincial, nació con el objetivo de poner en valor la pasión por los vehículos de época y ofrecer un espacio artístico y recreativo para la comunidad y quienes visitan la localidad.

La muestra contó con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Neuquén, el Municipio y diversas empresas e instituciones privadas. Durante la jornada, el intendente Carlos Saloniti, el secretario de Gobierno Matías Consoli y el secretario de Obras y Servicios Públicos Héctor Durán recorrieron el predio y destacaron la importancia del evento para el calendario cultural y turístico local.

El Motor Fest también tuvo un especial significado para la familia Creide, ya que funcionó como homenaje a Antonio “Tuco” Creide, reconocido por su aporte al desarrollo del turismo y el deporte en la región.

Además de los espacios gastronómicos, juegos y propuestas recreativas, el público disfrutó de la presentación de cinco bandas musicales, que aportaron ritmo y clima festivo a una jornada que busca proyectarse como un nuevo clásico en la agenda patagónica.

