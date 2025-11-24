San Martín de los Andes fue escenario de la primera edición del Motor Fest Patagonia, un evento que reunió automovilismo clásico, motos, música en vivo y gastronomía regional en el predio del Callejón de Creide. La propuesta atrajo a una importante cantidad de vecinos y turistas, consolidándose como una nueva apuesta cultural y turística para la ciudad. El encuentro, declarado de Interés Municipal y Interés Turístico Provincial, nació con el objetivo de poner en valor la pasión por los vehículos de época y ofrecer un espacio artístico y recreativo para la comunidad y quienes visitan la localidad.

La muestra contó con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Neuquén, el Municipio y diversas empresas e instituciones privadas. Durante la jornada, el intendente Carlos Saloniti, el secretario de Gobierno Matías Consoli y el secretario de Obras y Servicios Públicos Héctor Durán recorrieron el predio y destacaron la importancia del evento para el calendario cultural y turístico local.

El Motor Fest también tuvo un especial significado para la familia Creide, ya que funcionó como homenaje a Antonio “Tuco” Creide, reconocido por su aporte al desarrollo del turismo y el deporte en la región.

Además de los espacios gastronómicos, juegos y propuestas recreativas, el público disfrutó de la presentación de cinco bandas musicales, que aportaron ritmo y clima festivo a una jornada que busca proyectarse como un nuevo clásico en la agenda patagónica.