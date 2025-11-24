La Municipalidad de Neuquén continúa ejecutando el Plan Orgullo Neuquino, un programa que prevé 3.000 nuevas cuadras de pavimento y 25 avenidas troncales para mejorar la conectividad urbana. En este marco, avanzan simultáneamente varias obras clave que transformarán la circulación en el oeste de la ciudad y los accesos hacia la Autovía Norte.

Actualmente, el municipio pavimenta 20 cuadras en el barrio Valentina Norte y Valentina Sur, un sector que hasta el inicio de la gestión “tenía muy poco asfalto”, según destacó el secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola, en diálogo con La Mañana es de la Primera de AM550. Las tareas, que ya alcanzan un 70% de avance, comprenden la pavimentación de calles como Pergamino y Punta Indio, y se complementan con intervenciones en Valentina Sur.

Nicola explicó que el ritmo de obra tuvo una breve demora “por el viento de la semana pasada”, lo que obligó a reprogramar parte del asfaltado para esta semana. No obstante, el funcionario confirmó que ya está planificada la ejecución de otras 10 cuadras adicionales, que permitirán extender el circuito vial.

Crouzeilles, una vía de circulación clave

Uno de los proyectos más importantes en marcha es la transformación de calle Crouzeilles en una avenida de doble carril. La traza unirá Belgrano y Necochea con Bragado, en el sector norte del Hipódromo, generando un nuevo acceso hacia la Autovía Norte y una alternativa de ingreso a la ciudad desde Plottier.

La obra incluye movimiento de suelo, pavimentación, desagües pluviales a cielo abierto, cordón cuneta y señalización, además de un canal pluvial que permitirá ordenar el escurrimiento de la cuenca hídrica en épocas de lluvia. Nicola detalló que ya se pavimentaron entre 10 y 12 cuadras de las 30 previstas, y que la obra —que alcanza los tres kilómetros— se desarrolla en conjunto entre la Provincia y el municipio.

“Estamos consolidando una gran avenida que conectará el aeropuerto con Bajada de Maida. Es parte de las 25 calles troncales que nos comprometimos a ejecutar, y hoy representa la obra más grande que estamos realizando este año”, remarcó el secretario.

Nuevas circulaciones para el tránsito metropolitano

Nicola subrayó que los trabajos buscan generar “circuitos troncales que permitan nuevas circularidades”, especialmente para quienes se trasladan entre Neuquén y Plottier. La apertura y pavimentación de estas vías está generando accesos alternativos que descongestionan los ingresos tradicionales y mejoran la movilidad en toda la zona oeste.

“Hay nuevas alternativas de circulación entre quienes van y vienen de Neuquén y Plottier. El avance es muy importante”, afirmó el funcionario.