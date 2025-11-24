El accidente múltiple ocurrido el domingo por la noche en la Ruta 51 dejó un dato central en la investigación: el conductor de la Toyota Hilux involucrada en la colisión dio positivo en alcoholemia, con 0,38 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras el control realizado por personal de Tránsito Villa Obrera, a cargo del subcomisario Damián Jorquera, se procedió a multarlo, retenerle la licencia y secuestrar el vehículo.

Con el correr de las horas se confirmaron más detalles del fuerte choque registrado pasadas las 21:15 en cercanías del Tenis Club Mari Menuco, en el sentido hacia Vista Alegre. El impacto inicial se produjo cuando el hombre de 43 años, domiciliado en Rincón de los Sauces y al mando de la Hilux, colisionó violentamente la parte trasera de un Fiat Uno en el que viajaban cuatro jóvenes de Fernández Oro.

La fuerza del choque empujó al Fiat contra un Volkswagen Vento, ocupado por una mujer de 47 años, un hombre de 45 y dos jóvenes de 25 y 26, oriundos de Centenario. A su vez, el Vento terminó impactando a un Chevrolet Onix en el que circulaban una mujer de 39 y un hombre de 35 de Neuquén capital.

El golpe fue tan severo que el baúl del Fiat Uno quedó incrustado contra los asientos traseros. Sus cuatro ocupantes fueron trasladados de urgencia a los hospitales de San Patricio del Chañar y Centenario. Aunque dos de ellos presentaban lesiones de gravedad, con el paso de las horas se confirmó que todos estaban fuera de peligro y serían dados de alta.

El episodio generó importantes demoras: la ruta permaneció parcialmente interrumpida por más de una hora y media, y las filas de vehículos alcanzaron los cinco kilómetros, complicando el tránsito hacia la Ruta 7 y el Dique Compensador. En el operativo intervinieron efectivos de Tránsito Añelo, Policía de Vista Alegre, Bomberos Voluntarios de Centenario y personal de la Comisaría 49.

La jornada fue especialmente congestionada debido a la masiva concurrencia a la zona de los lagos, donde se estimó la circulación de 2.500 vehículos. Para este lunes feriado, con temperaturas superiores a los 35°, se espera un flujo similar.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo adelantaron que continuarán los controles de alcoholemia en las rutas de la Confluencia y reiteraron el pedido de extremar precauciones en el retorno del fin de semana extra largo.