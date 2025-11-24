En el universo Bandana nada parece sencillo, y esta semana Lowrdez Fernández y Lissa Vera volvieron a demostrarlo con un video que desconcertó a los fans. Es que, mientras las versiones sobre peleas y distancias ganaban terreno, las dos aparecieron juntas en una storie que, lejos de aclarar el panorama, abrió un interrogante todavía más grande.

Por lo pronto, todo venía tenso desde el episodio que dejó tocada a Lissa. La cantante había contado que el mal momento vivido por Lowrdez la afectó al punto de empezar a bajarse de notas pautadas con el grupo, algo que generó discusiones fuertes con el resto. En ese marco, las horas previas al show en Moscú se vivieron con incertidumbre: nadie sabía si ella subiría al escenario.

Mientras tanto, Lowrdez Fernández compartía imágenes de los ensayos y de la prueba de sonido, mostrando que el espectáculo sería breve, de apenas 25 minutos, y que seguían sin tener confirmación sobre la presencia de Lissa. Finalmente, la artista llegó. Y lo hizo después de hablar con Infama, donde sorprendió al admitir que no hablaba con su compañera “desde hace dos años”.

La historia dio un giro llamativo cuando ambas subieron un breve video abrazadas. Lowrdez escribió “Hermandad”, mientras en la grabación se las escucha intercambiar frases que despertaron más preguntas que certezas. “Todo el mundo se pregunta cómo Lissa y Lowrdez están perteneciendo al mismo grupo. Fingimos coherencia”, expresó Lowrdez Fernández. Y Lissa respondió con humor: “Ahora tengo mejor cara”.

A simple vista, el clip parecía una reconciliación espontánea, pero los seguidores notaron un detalle imposible de ignorar: la etiqueta “Colaboración pagada”. Además, Lissa Vera sostenía una botella de cerveza y la acercaba a cámara, dejando en evidencia la marca. Ahí apareció el rumor inevitable: ¿paz verdadera o un acuerdo publicitario de poca duración?

Lo cierto es que tanto Lowrdez como Valeria Gastaldi habían dejado claro que no había diálogo entre ellas. Y eso hace que el video, lejos de despejar dudas, las multiplique. En paralelo, otra sombra apareció sobre la interna: el hermano de Lissa, señalado por algunas compañeras como detonante de tensiones. Él respondió en Infama: “Dijo que él la vio muy mal y, por eso, le aconsejó que no siga con la rueda de prensa”.

Con todo este escenario, la pregunta vuelve al punto de partida: ¿hay reconciliación real o es apenas una fachada? Por ahora, el gesto en redes parece más publicitario que emocional, y Bandana sigue envuelta en un clima donde cada movimiento suma confusión en vez de respuestas.