El fin de semana largo del año movilizó a miles de turistas por toda la provincia y puso en marcha un operativo provincial de tránsito que comenzó el jueves y que este lunes tendrá su jornada más intensa con el regreso masivo. Así lo confirmó el comisario inspector Daniel Riba, jefe del Departamento de Operaciones, quien detalló que los controles se sostienen las 24 horas y que a partir de las 18 se reforzará la presencia policial en todas las rutas troncales.

“Hoy esperamos el regreso de todos los turistas que salieron desde el jueves. Ha sido un trabajo coordinado desde la superintendencia, con puestos fijos en toda la provincia y patrullas recorriendo cada jurisdicción”, explicó Riba en diálogo con La Mañana es de la Primera por AM550. Según indicó, el balance parcial es positivo: si bien hubo algunos siniestros, la mayoría fueron de daños materiales y no se registraron hechos de gravedad.

Rally, deportes y fiestas populares

El movimiento turístico fue intenso. En la zona sur se desarrollaron el Rally, el Fondo de los Siete Lagos y competencias de motocross, mientras que en el norte la Fiesta Nacional del Chivito concentró una gran afluencia de visitantes. Por eso, la Policía destinó “gran cantidad de personal” tanto a la cobertura de estos eventos como al operativo general del fin de semana largo.

La concurrencia a ríos y lagos también obligó a reforzar controles ante el calor extremo del domingo. “Tuvimos que intensificar la presencia policial en los balnearios por la gran cantidad de gente que se acercó”, señaló el jefe policial.

Siniestros y alcoholemias positivas

Riba confirmó que durante la madrugada del domingo hubo algunos episodios vinculados al consumo de alcohol. Entre ellos, un siniestro que involucró a una ambulancia que trasladaba a una paciente por emergencia. El conductor del otro vehículo dio positivo en alcoholemia, aunque no hubo lesionados y la paciente fue trasladada en otra unidad.

Otro hecho ocurrió en la Ruta 51, este domingo por la noche, pasadas las 21:30, donde un choque dejó cuatro heridos de consideración. “Eran personas que venían del lago Mari Menuco”, indicó Riba, y explicó que fueron asistidos y trasladados a los hospitales de El Chañar y Centenario.

Pese a estos casos, el comisario destacó que la mayoría de los conductores colabora, respeta indicaciones y muestra un mayor nivel de conciencia vial: “Siempre hay algunos más alterados, pero son los menos. La mayoría entiende que estamos para prevenir”.

Refuerzo total desde esta tarde: móviles en los puntos críticos

Para la jornada de este lunes, el operativo tendrá su momento más exigente. Si bien los puestos fijos permanecerán activos todo el día, desde las 18 se incrementará el patrullaje móvil con un despliegue de 100 a 150 efectivos.

Los puntos críticos ya están definidos: Ruta 237, especialmente en Arroyito, Piedra del Águila y los accesos al Chocón; además de la Ruta 22, el corredor más transitado hacia la capital neuquina.

“Son las rutas principales, las troncales de ingreso a Neuquén. Tendremos controles reforzados en distintos tramos, y estimamos que la mayor circulación será entre las 18 y la 1 de la madrugada”, adelantó Riba.

Operativo de verano en marcha

El comisario inspector confirmó que el dispositivo de seguridad ya se encuentra en transición hacia el operativo de verano, especialmente en las zonas de ríos y balnearios de Neuquén capital, Centenario y el interior provincial.

“Ya reforzamos los sectores del Limay y el Neuquén, y cada jurisdicción está preparando el esquema para sus espejos de agua. Se viene una temporada intensa”, concluyó.