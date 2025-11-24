La intensa búsqueda de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años desaparecido en las aguas de la Avenida del Mar en La Serena en Chile, llegó a su fin este lunes al mediodía. Así lo confirmó la autoridad marítima chilena, que informó a la familia que, pese a los amplios operativos desarrollados durante una semana, ya no existen condiciones que permitan sostener una “esperanza razonable” de hallarlo con vida.

Durante siete días, funcionarios de la Armada, Bomberos, equipos municipales de Coquimbo y La Serena, además de numerosos voluntarios, mantuvieron un despliegue por aire, tierra y mar. Las tareas se concentraron en el sector norte, en Punta Teatinos, siguiendo estudios de las corrientes marítimas. Sin embargo, las autoridades señalaron que los recursos comenzaron a agotarse y que la operación no podía sostenerse en la misma intensidad.

El Capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, confirmó que el campamento de búsqueda fue desarmado durante el domingo y que el operativo activo concluyó este lunes. “Hablamos con la familia y les explicamos que las tareas de búsqueda se mantendrán solo hasta el mediodía. La esperanza de encontrar a Alejandro con vida ya no es posible”, indicó. No obstante, aclaró que continuarán los patrullajes aleatorios en caso de que surja algún indicio.

“Ellos lo tomaron con altura de miras y entendieron la situación, agradeciendo enormemente todo lo que se ha realizado, a nosotros, a todo el personal especializado, a los diversos empresarios turísticos gastronómicos que nos han cooperado, a los pescadores artesanales de Peñuelas, la Corporación de Salvamento y Rescate de Coquimbo (COSAR), bomberos y todos quienes dedicarnos su esfuerzo a poder dar tranquilidad a la familia”, agregó.

Sarzosa destacó que la familia recibió la noticia con “altura de miras” y expresó su agradecimiento por el esfuerzo de los equipos técnicos, voluntarios, pescadores artesanales y trabajadores turísticos que colaboraron en la búsqueda. También subrayó el rol de los equipos municipales de La Serena, cuyo personal brindó acompañamiento psicológico y social a los allegados del joven.

Los familiares y amigos de Alejandro, que hasta el domingo evitaron declaraciones públicas, emitieron un comunicado donde reclamaron respeto a su decisión de no dialogar con la prensa. “Nuestro enfoque está en la búsqueda de nuestro familiar”, expresaron, al tiempo que realizaron una velatón en el lugar como gesto de despedida y agradecimiento a quienes participaron del operativo.