En el cierre de la jornada de lunes, Unión de Santa Fe y Gimnasia La Plata se enfrentan por los octavos de final del Torneo Clausura en el estadio 15 de Abril. El Tatengue se metió tras quedar segundo en la Zona A, mientras que el Lobo clasificó séptimo en la B tras su triunfo en la última fecha ante Platense. El vencedor chocará contra el ganador del duelo entre Deportivo Riestra y Barracas Central. Sebastián Martínez Beligoy es el árbitro del encuentro, que se transmite por ESPN Premium. Por ahora, es victoria de Gimnasia por 2-0.

Unión 0-2 Gimnasia (LP), los goles

En un ataque directo, el conjunto platense encontró la ventaja en su primera acción clara del encuentro. El colombiano Alejandro Piedrahita le ganó la espalda a Lautaro Vargas y sacó un centro raso que el arquero Matías Tagliamonte manoteó pero no pudo retener. En el rebote apareció Manuel Panaro llegando por detrás y estableció la ventaja para el Lobo.

A los 24 minutos, Gimnasia aprovechó ese envión positivo y, mediante la pelota quieta, estiró la distancia ante un perplejo Tatengue. Un córner de Nicolás Barros Schelotto cayó al punto penal, Enzo Martínez ganó de arriba y puso el 2-0 con un cabezazo de pique que venció la resistencia de Tagliamonte.

Formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahíta; Marcelo Torres.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

La previa

Además de la ventaja por la localía, Unión llega al duelo con una racha de cuatro partidos al hilo sin perder: venció 3-0 a Defensa y Justicia, se impuso por la mínima sobre Newell’s en Rosario y, en sus últimas dos presentaciones, empató sin goles contra Barracas Central y Belgrano de Córdoba. Sin embargo, a los de Leonardo Madelón no les alcanzó para meterse en la Copa Sudamericana vía tabla anual.

Por su parte, Gimnasia llega en un buen momento: el Lobo platense llega al encuentro con una notable racha de resultados después de perder el clásico contra Estudiantes. Le ganó a River 1-0 en el Monumental, venció 2-0 a Vélez y goleó 3-0 a Platense en Vicente López, resultado que le aseguró el boleto a playoffs. En medio de un contexto institucional complejo, con elecciones el próximo fin de semana, Fernando Zaniratto agarró al equipo y logró sacar los resultados necesarios para clasificar a los octavos en la séptima ubicación con 22 puntos, además de mantener la categoría, misión que en un momento parecía comprometida.