La Municipalidad de Neuquén presentó un año más la nueva edición del Pre Confluencia, el certamen que reune año tras año a proyectos musicales de la región rumbo a la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Las inscripciones quedarán habilitadas desde este primero de diciembre y se extenderán hasta el 22 de diciembre, con las bases y el formulario disponibles en el sitio oficial del municipio.

“Para nosotros, anunciar nuevamente las inscripciones que van a ocurrir a partir del 1° al 22 de diciembre es muy importante, porque es poner en valor nada más y nada menos que la música que se genera, no solo en nuestra ciudad, sino en la región y en la provincia de Neuquén”, destacó la jefa de Gabinete, María Pasqualini.

Indicó que se seleccionarán 12 bandas para presentarse en febrero y destacó que es una gran oportunidad para que los artistas regionales muestren su talento.

Pasqualini observó que en estos 12 años el Pre Confluencia se transformó en “una plataforma de despegue” para las bandas y agrupaciones musicales y sostuvo que de esto da cuenta el crecimiento del certamen.

La funcionaria recordó que el año pasado 1.400.000 personas recorrieron la Fiesta de la Confluencia, “es una gran vidriera para nuestras bandas, así que a prepararse, a poner todo lo mejor, porque es un salto cualitativo, es un salto para que las vea el país entero”.

Acerca del trabajo del Jurado la funcionaria explicó que del 5 al 13 de enero deberán seleccionar a las bandas que competirán en el escenario de la Isla 132 para finalmente determinar cuáles se presentarán en la ya tradicional Fiesta Nacional de la Confluencia.

La subsecretaria de Cultura, Paulina Cacciatore, agregó que el Jurado “por lo general siempre evaluó las letras, el contenido musical, la imagen de la banda y entre otras características”.

Cacciatore informó que en el sitio de la Municipalidad “van a estar alojadas las bases y condiciones y el formulario” para la inscripción, que estará abierta para todos los que quieran participar de la ciudad de Neuquén y Alto Valle.

La convocatoria incluye a todas las expresiones musicales, desde rock alternativo y metal hasta cumbia y estilos emergentes, reafirmando la diversidad artística que caracteriza a la región.

El certamen que acompaña a la gran fiesta nacional se reafirma como un espacio de crecimiento constante, donde la música local encuentra condiciones reales para desarrollarse, circular y consolidarse ante nuevos públicos.